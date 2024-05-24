Попри складні умови, повномасштабне вторгнення та економічні проблеми, українці продовжують будувати нове. У Києві протягом останніх місяців була напружена ситуація із транспортом та пасажирською логістикою. Втім, мер Києва Віталій Кличко, зранку 24 травня 2024 року, привітав киян новиною: пішохідний міст на Оболоні відкрили!

Міст на Оболонський острів

24 травня 2024 року Віталій Кличко у своєму Telegram повідомив про відкриття пішохідного мосту на Оболонський острів.

Цей міст також відомий як Міст-хвиля. Він будувався через південну протоку між Дніпром та затокою Оболонь, тепер він зв’язує відомий столичний парк Наталка та рекреаційну зону на Оболонському острові.

— Ви вже прокинулись? Тоді є новина: можна йти і милуватися! Це наш пішохідний міст — ось так він виглядає, — звернувся Кличко.

Він додав, що у рекреаційній зоні острова Оболонський є не лише зона відпочинку, а й зона психологічного відновлення, зелень, пляж.

Міст-хвиля на карті

Пішохідний міст на Оболонь: фото

Прокидайся: міст на Оболоні відкрили! Кличко повідомив радісну новину для киян / 10 Фотографій

Міст на Оболонський острів: що відомо

Будівництво моста, що сполучає Оболонський острів та парк Наталка, розпочалося ще у 2020 році. Відомо, що кошти на його зведення виділяла Метрополія Великого Парижа.

Цільові кошти мали бути витрачені на зведення мосту на Оболоні. Вартість будівництва не розголошується.

За повідомленням Кличка, конструкції для мосту були виготовлені ще на підприємстві Азовсталь. Їх привезли до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

— Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED освітлення поручнів мосту. Будівництво обʼєкта розпочали у 2021-му. На початку повномасштабної війни призупинили. І відновили навесні минулого року. Тоді ж розпочали облаштування рекреаційної зони відпочинку, — додав мер Києва.

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