Несмотря на сложные условия, полномасштабное вторжение и экономические проблемы, украинцы продолжают строить новое. В Киеве в последние месяцы была напряженная ситуация с транспортом и пассажирской логистикой. Впрочем, мэр Киева Виталий Кличко, утром 24 мая 2024, поздравил киевлян новостью: пешеходный мост на Оболони открыли!

Мост на Оболонский остров

24 мая 2024 года Виталий Кличко в своем Telegram сообщил об открытии пешеходного моста на Оболонский остров.

Этот мост также известен как Мост-волна. Он строился через южный пролив между Днепром и заливом Оболонь, теперь связывает известный столичный парк Наталка и рекреационную зону на Оболонском острове.

— Вы уже проснулись? Тогда есть новость: можно идти и любоваться! Это наш пешеходный мост — вот так он выглядит, — обратился Кличко.

Он добавил, что в рекреационной зоне острова Оболонский есть не только зона отдыха, но и зона психологического восстановления, зелень, пляж.

Мост волны на карте

Пешеходный мост на Оболонь: фото

Просыпайся: мост на Оболони открыли! Кличко сообщил радостную новость для киевлян / 10 Фотографий

Мост на Оболонский остров: что известно

Строительство моста, соединяющего Оболонский остров и парк Наталка, началось еще в 2020 году. Известно, что средства на его возведение выделяла Метрополия Большого Парижа.

Целевые средства должны были быть потрачены на строительство моста на Оболони. Стоимость строительства не разглашается.

По сообщению Кличко, конструкции для моста были изготовлены еще на предприятии Азовсталь. Их доставили в Киев за несколько недель до начала полномасштабной войны.

— Пока подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED освещение перил моста. К строительству объекта приступили в 2021-м. В начале полномасштабной войны приостановили. И возобновили весной в прошлом году. Тогда же приступили к обустройству рекреационной зоны отдыха, — добавил мэр Киева.

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