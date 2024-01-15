Что будет с рынком недвижимости в 2024 году: чего ждать украинцам, желающим приобрести жилье

Что будет с рынком недвижимости — один из интересующих украинцев вопросов. Многим людям нужно новое жилье, поэтому они могут искать разные варианты, чтобы его приобрести.
Самые популярные регионы для приобретения жилья — Киев и западные области, ведь люди считают, что они больше всего защищены от обстрелов. Но есть некоторые факторы, которые могут повлиять на рынок недвижимости.
Соучредитель и управляющий партнер одной инвестиционно-девелоперской компании Владимир Семенцов рассказал для 24 канала, что ждет рынок недвижимости в 2024 году. Он говорит, что не будет ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса.
По словам Семенцова, более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022 и начале 2023 года. Поэтому девелоперы пытаются и будут продолжать пытаться привести в порядок начатые объекты.
Владимир Семенцов называет четкие критерии, которые будут влиять на спрос на недвижимость:
Эксперт считает, если программа єОселя будет активно внедряться, то спрос на жилье будет расти. Ведь сейчас количество квартир, приобретенных по этой программе в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%. Чтобы ощутить влияние этой ипотеки на первичный рынок, цифра должна вырасти хотя бы до 25-30% от выданных кредитов, а это до 200-250 ипотек ежемесячно.
Цены на жилье могут измениться для объектов с динамическим и непрерывным строительством на высоких стадиях готовности. Цена на квартиры в таких жилых комплексах может возрасти на 10-15% в гривневом эквиваленте.
— Главным фактором, который замедлит рост цен, будет отсутствие достаточного количества покупателей, что, в свою очередь, связано с низкой покупательной способностью и неуверенностью в “завтрашнем дне”, — говорит эксперт.
Он считает, что в среднем цены увеличатся всего на 3-5%.
Он считает, что в среднем цены увеличатся всего на 3-5%.
Семенцов акцентирует, что на первичном рынке существует крепкая связь войны, спроса, темпов строительства, качеством ЖК, способов приобретения, курса валют и себестоимости строительства. Поэтому на этом должна основываться ценовая политика девелоперов.
Если экономическая ситуация будет оставаться стабильной, то первичный рынок недвижимости будет оставаться таким же.
На это будут влиять следующие факторы:
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