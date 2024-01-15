Экономия

Что будет с рынком недвижимости в 2024 году: чего ждать украинцам, желающим приобрести жилье

Богдана Макалюк, журналист сайта 15 января 2024, 20:45
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Фото: Pexels

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