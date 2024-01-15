Что будет с рынком недвижимости в 2024 году: чего ждать украинцам, желающим приобрести жилье

Что будет с рынком недвижимости — один из интересующих украинцев вопросов. Многим людям нужно новое жилье, поэтому они могут искать разные варианты, чтобы его приобрести.

Самые популярные регионы для приобретения жилья — Киев и западные области, ведь люди считают, что они больше всего защищены от обстрелов. Но есть некоторые факторы, которые могут повлиять на рынок недвижимости.

Соучредитель и управляющий партнер одной инвестиционно-девелоперской компании Владимир Семенцов рассказал для 24 канала, что ждет рынок недвижимости в 2024 году. Он говорит, что не будет ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса.

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По словам Семенцова, более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны были сдать в эксплуатацию еще в 2022 и начале 2023 года. Поэтому девелоперы пытаются и будут продолжать пытаться привести в порядок начатые объекты.

Что будет влиять на спрос в 2024 году

Владимир Семенцов называет четкие критерии, которые будут влиять на спрос на недвижимость:

цена в соотношении с площадью дома;

место и удобство расположения жилого комплекса;

стадия строительства и активность на стройплощадке;

опыт девелопера;

наличие всех разрешений и отсутствие судебных и других “обременений”;

действующие гибкие программы скидок и рассрочки, ипотечные программы, возможность приобретения жилья по программе єОселя.

Эксперт считает, если программа єОселя будет активно внедряться, то спрос на жилье будет расти. Ведь сейчас количество квартир, приобретенных по этой программе в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%. Чтобы ощутить влияние этой ипотеки на первичный рынок, цифра должна вырасти хотя бы до 25-30% от выданных кредитов, а это до 200-250 ипотек ежемесячно.

Какие будут цены на жилье в 2024 году

Цены на жилье могут измениться для объектов с динамическим и непрерывным строительством на высоких стадиях готовности. Цена на квартиры в таких жилых комплексах может возрасти на 10-15% в гривневом эквиваленте.

— Главным фактором, который замедлит рост цен, будет отсутствие достаточного количества покупателей, что, в свою очередь, связано с низкой покупательной способностью и неуверенностью в “завтрашнем дне”, — говорит эксперт.

Он считает, что в среднем цены увеличатся всего на 3-5%.

Семенцов акцентирует, что на первичном рынке существует крепкая связь войны, спроса, темпов строительства, качеством ЖК, способов приобретения, курса валют и себестоимости строительства. Поэтому на этом должна основываться ценовая политика девелоперов.

Что повлияет на развитие первичного рынка

Если экономическая ситуация будет оставаться стабильной, то первичный рынок недвижимости будет оставаться таким же.

На это будут влиять следующие факторы:

продолжительность и ход войны;

развитие экономики и, в частности, строительной и касающихся отраслей;

развитие государственной программы єОселя на первичном рынке;

эффективность градостроительной реформы;

ситуация на рынке валют;

рост доходов граждан;

политический консенсус.

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