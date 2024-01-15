Що буде з ринком нерухомості у 2024 році: чого очікувати українцям, які хочуть придбати житло

Що буде з ринком нерухомості — одне з питань, яке цікавить українців. Багатьом людям потрібне нове житло, тому вони можуть шукати різні варіанти, щоб його придбати.
Найпопулярніші регіони для придбання житла — Київ та західні області, адже люди вважають, що вони найбільше захищені від обстрілів. Але є певні фактори, що можуть вплинути на ринок нерухомості.
Співзасновник та керівний партнер однієї інвестиційно-девелоперської компанії Володимир Семенцов розповів для 24 каналу, що чекає на ринок нерухомості у 2024 році. Він говорить, що не буде ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту.
За словами Семенцова, понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 та на початку 2023 року. Тому девелопери намагаються та продовжуватимуть намагатися довести до ладу розпочаті об’єкти.
Володимир Семенцов називає чіткі критерії, які впливатимуть на попит на нерухомість:
Експерт вважає, якщо програма єОселя буде активно впроваджуватися, то попит на житло зростатиме. Адже зараз кількість квартир, придбаних за цією програмою в ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%. Щоб відчути вплив цієї іпотеки на первинний ринок цифра має зрости хоча б до 25-30% від виданих кредитів, а це до 200-250 іпотек щомісяця.
Ціни на житло можуть змінитися для об’єктів з динамічним і безперервним будівництвом на високих стадіях готовності. Ціна на квартири у таких житлових комплексах може зрости на 10-15% у гривневому еквіваленті.
— Головним фактором, який сповільнить зростання цін, буде відсутність достатньої кількості покупців, що, своєю чергою, пов’язано з низкою купівельною спроможністю та непевністю у “завтрашньому дні”, — говорить експерт.
Він вважає, що в середньому ціни збільшаться лише на 3-5%.
Він вважає, що в середньому ціни збільшаться лише на 3-5%.
Семенцов акцентує, що на первинному ринку існує міцний зв’язок війни, попиту, темпів будівництва, якістю ЖК, способів придбання, курсу валют та собівартості будівництва. Тому на цьому має ґрунтуватися цінова політика девелоперів.
Якщо економічна ситуація залишатиметься стабільною, то первинний ринок нерухомості залишатиметься таким самим.
На це впливатимуть такі фактори:
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