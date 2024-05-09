Українці, білоруси і… росіяни! У Польщі зросла кількість заяв на міжнародний захист

Повномасштабне вторгнення в Україну переділило звичний лад не лише в нашій країні, а й у сусідніх державах. Мільйони українців вимушено покинули рідну країну та стали біженцями і шукачами притулку в інших державах.

Зокрема, чи не найбільше українців осіло в Польщі. Департамент у справах іноземців у Польщі заявив, що лише за перший квартал 2024 року кількість заявок на міжнародний захист у Польщі зросла на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Яка частка серед цих заяв від українців та хто ще просить прихистку у Польської Республіки, розповідаємо далі у матеріалі.

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За даними Департаменту у справах іноземців, до кінця березня 2024 року в Польщі було подано майже 3000 заяв про міжнародний захист.

Найбільшу групу претендентів становлять громадяни України та Білорусі.

Разом з тим, захисту в Польщі просили також й громадяни РФ. Так, найчастіше на міжнародний захист подавали заяву громадяни:

України — 1,2 тис. осіб;

Білорусі — 1 тис. осіб;

Росії — 300 осіб.

— Іноземцю надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому чи їй загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження, — зазначили в Департаменті.

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За період першого кварталу, Департамент у справах іноземців виніс 1,2 тис. позитивних рішень щодо надання міжнародного захисту у Польщі громадянам інших країн. Найбільше таких — з Білорусі (670 осіб) та України (410).

Цікаво, що 50 громадян Росії також отримали міжнародний захист Польщі.

400 іноземців отримали негативні рішення. Найбільше громадян було з:

Росії — 170 осіб;

Білорусі — 30 осіб;

Єгипту — 30 осіб.

Також у Польщі продовжили тимчасовий захист для українців, однак деякі пільги скасують. Що про це відомо, читай в іншому матеріалі.

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