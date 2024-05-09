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Українці, білоруси і… росіяни! У Польщі зросла кількість заяв на міжнародний захист

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2024, 10:00
міжнародний захист у польщі
Фото: Unsplash

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