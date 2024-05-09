Українці, білоруси і… росіяни! У Польщі зросла кількість заяв на міжнародний захист

Повномасштабне вторгнення в Україну переділило звичний лад не лише в нашій країні, а й у сусідніх державах. Мільйони українців вимушено покинули рідну країну та стали біженцями і шукачами притулку в інших державах.
Зокрема, чи не найбільше українців осіло в Польщі. Департамент у справах іноземців у Польщі заявив, що лише за перший квартал 2024 року кількість заявок на міжнародний захист у Польщі зросла на 30%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Яка частка серед цих заяв від українців та хто ще просить прихистку у Польської Республіки, розповідаємо далі у матеріалі.
За даними Департаменту у справах іноземців, до кінця березня 2024 року в Польщі було подано майже 3000 заяв про міжнародний захист.
Найбільшу групу претендентів становлять громадяни України та Білорусі.
Найбільшу групу претендентів становлять громадяни України та Білорусі.
Разом з тим, захисту в Польщі просили також й громадяни РФ. Так, найчастіше на міжнародний захист подавали заяву громадяни:
— Іноземцю надається міжнародний захист (у формі статусу біженця або додаткового захисту), якщо йому чи їй загрожує переслідування або реальний ризик втрати життя чи здоров’я в країні його походження, — зазначили в Департаменті.
За період першого кварталу, Департамент у справах іноземців виніс 1,2 тис. позитивних рішень щодо надання міжнародного захисту у Польщі громадянам інших країн. Найбільше таких — з Білорусі (670 осіб) та України (410).
Цікаво, що 50 громадян Росії також отримали міжнародний захист Польщі.
Цікаво, що 50 громадян Росії також отримали міжнародний захист Польщі.
400 іноземців отримали негативні рішення. Найбільше громадян було з:
Також у Польщі продовжили тимчасовий захист для українців, однак деякі пільги скасують. Що про це відомо, читай в іншому матеріалі.
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