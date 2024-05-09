Украинцы, белорусы и… россияне! В Польше возросло количество заявлений о международной защите

Полномасштабное вторжение в Украину изменило привычный порядок не только в нашей стране, но и в соседних государствах. Миллионы украинцев вынужденно покинули родную страну и стали беженцами и искателями убежища в других государствах.

В частности, больше всего украинцев осело в Польше. Департамент по делам иностранцев в Польше заявил, что только за первый квартал 2024 года количество заявок на международную защиту в Польше выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Какова доля среди этих заявлений украинцев и кто еще просит защиты у Польской Республики, рассказываем далее в материале.

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Украинцы просят международной защиты в Польше

По данным Департамента по делам иностранцев, до конца марта 2024 года в Польше было подано почти 3000 заявлений о международной защите.

Наибольшую группу претендентов составили граждане Украины и Беларуси.

Вместе с тем защиты в Польше просили также и граждане РФ. Так, чаще всего на международную защиту подавали заявление граждане:

Украины — 1,2 тыс. человек;

Беларуси — 1 тыс. человек;

Россия — 300 человек.

— Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему или ей грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения, — отметили в Департаменте.

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За период первого квартала Департамент по делам иностранцев вынес 1,2 тыс. положительных решений о предоставлении международной защиты в Польше гражданам других стран. Больше всего таких — из Беларуси (670 человек) и Украины (410).

Интересно, что 50 граждан России также получили международную защиту Польши.

400 иностранцев получили отрицательные решения. Больше всего граждан было из:

России — 170 человек;

Беларуси — 30 человек;

Египта — 30 человек.

Также в Польше продлили временную защиту для украинцев, однако некоторые льготы отменят. Что об этом известно, читай в другом материале.

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