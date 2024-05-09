Украинцы, белорусы и… россияне! В Польше возросло количество заявлений о международной защите

Полномасштабное вторжение в Украину изменило привычный порядок не только в нашей стране, но и в соседних государствах. Миллионы украинцев вынужденно покинули родную страну и стали беженцами и искателями убежища в других государствах.
В частности, больше всего украинцев осело в Польше. Департамент по делам иностранцев в Польше заявил, что только за первый квартал 2024 года количество заявок на международную защиту в Польше выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какова доля среди этих заявлений украинцев и кто еще просит защиты у Польской Республики, рассказываем далее в материале.
По данным Департамента по делам иностранцев, до конца марта 2024 года в Польше было подано почти 3000 заявлений о международной защите.
Наибольшую группу претендентов составили граждане Украины и Беларуси.
Наибольшую группу претендентов составили граждане Украины и Беларуси.
Вместе с тем защиты в Польше просили также и граждане РФ. Так, чаще всего на международную защиту подавали заявление граждане:
— Иностранцу предоставляется международная защита (в форме статуса беженца или дополнительной защиты), если ему или ей грозит преследование или реальный риск потери жизни или здоровья в стране его происхождения, — отметили в Департаменте.
За период первого квартала Департамент по делам иностранцев вынес 1,2 тыс. положительных решений о предоставлении международной защиты в Польше гражданам других стран. Больше всего таких — из Беларуси (670 человек) и Украины (410).
Интересно, что 50 граждан России также получили международную защиту Польши.
Интересно, что 50 граждан России также получили международную защиту Польши.
400 иностранцев получили отрицательные решения. Больше всего граждан было из:
Также в Польше продлили временную защиту для украинцев, однако некоторые льготы отменят. Что об этом известно, читай в другом материале.
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