Тепер без “russo touristo”. Норвегія заборонила в’їзд до країни туристам з Росії

Країни Європи потроху посилюють обмеження для росіян, бо бачать у цьому причини та необхідність. Поки одні країни конфіскують авто на російських номерах, інші — забороняють російським туристам в’їзд. Саме так і робить Норвегія.

Заборона росіянам в’їжджати до Норвегії

Рішення про заборону в’їзду до Норвегії російських туристів з’явилося на сайті уряду країни. Нові обмеження починають діяти з 29 травня 2024 року. Заборона стосується росіян, які приїздять до Норвегії з метою туризму чи за інших, несуттєвих причин.

Туристичні візи росіянам припинили вільно видавати ще у 2022 році.

Рішення про обмеження можливостей для в’їзду відповідає зайнятій Норвегією позиції про необхідність спільної з нашими союзниками та партнерами реакції на незаконну агресію Росії проти України.

Такий коментар надав міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Винятки будуть лише для деяких росіян: для відвідування близьких родичів, хто працює чи навчається у Норвегії/інших країнах Шенгенської зони.

Посилення правил стосується не лише тих, хто вперше хотів відвідати Норвегію, а й тих, хто має візи, видані Норвегією та Шенгенськими країнами до 2022 року.

Тепер умови в’їзду для росіян стануть ще жорсткішими. Під час в’їзду норвезька поліція визначатиме, чи є підстави у громадян Росії на перетин кордону.

Влада Норвегії уважно стежить за ситуацією на кордоні та перетином кордону в пункті Стурскуг і готова вжити заходів у разі потреби.

Раніше ми розповідали, як у Латвії конфіскують авто на російських номерах.

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