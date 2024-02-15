А це ми конфіскуємо! У Латвії почали радикальну боротьбу з авто на російських номерах

З 15 лютого 2024 року у Латвії конфіскуватимуть авто на російських номерах. Сьогодні набули чинності правки до Закону про дорожній рух. За ними, дозволено конфіскувати автомобілі з російськими номерами на користь України. Читай більше в матеріалі.

У Латвії конфіскують авто на російських номерах — що відомо

За повідомленням видання Delfi, власники автомобілів, які зареєстровані у РФ, до 14 лютого 2024 року мали або перереєструвати їх у Латвії, або вивезти транспортні засоби з країни.

Правки до Закону про дорожній рух свідчать, що зареєстровані у РФ транспортні засоби можуть брати участь у дорожньому русі на території Латвії лише за умови транзиту. Перед в’їздом до Латвії необхідно надати інформацію про транспортний засіб, водія та період курсування країною.

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Інформація надається в електронному вигляді. Важливо, що термін курсування авто в Латвії на російських номерах не може перевищувати 24 години. Крім цього, конфіскуватимуть авто не лише за перевищення терміну перебування, а й за несанкціоноване використання в дорожньому русі.

За незаконне кермування авто з російськими номерами передбачений штраф — €750-€2000.

Конфісковані автомобілі планують передавати Україні. У законі йдеться, що з огляду на повномасштабний напад Росії на Україну, присутність зареєстрованих у РФ транспортних засобів у Латвії є неприпустимою.

Зміни у законодавстві Латвії спираються на санкції Єврокомісії, які поширюються і на особистий транспорт громадян РФ з російською реєстрацією.

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