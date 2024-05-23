Теперь без “russo touristo”. Норвегия запретила въезд в страну туристам из России

Страны Европы понемногу усиливают ограничения для россиян, видя в этом причины и необходимость. Пока одни страны конфискуют авто на российских номерах, другие запрещают российским туристам въезд. Именно так и поступает Норвегия.

Норвегия запретила въезд в страну туристам из России — что известно

Решение о запрете въезда в Норвегию российских туристов появилось на сайте правительства страны. Новые ограничения начинают действовать с 29 мая 2024 года. Запрет касается россиян, которые приезжают в Норвегию с целью туризма или по другим несущественным причинам.

Туристические визы россиянам перестали свободно выдавать еще в 2022 году.

Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины.

Так прокомментировал решение министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Исключения будут только для некоторых россиян: для посещения близких родственников, тех, кто работает или учится в Норвегии/других странах Шенгенской зоны.

Ужесточение правил касается не только тех, кто впервые хотел посетить Норвегию, но и тех, кто имеет визы, выданные Норвегией и Шенгенскими странами, до 2022 года.

Теперь условия въезда для россиян станут еще жестче. Во время въезда норвежская полиция будет определять, есть ли основания для граждан России на пересечение границы.

Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в пункте Стурскуг и готовы принять меры по необходимости.

Раньше мы рассказывали, как в Латвии конфискуют авто на российских номерах.

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