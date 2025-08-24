Подвійне свято! Україна повернула військових та цивільних на День незалежності

Сьогодні, 24 серпня 2025 року, для українців подвійне свято. Адже ми відзначаємо не лише День незалежності України, але й повернення наших людей додому внаслідок обміну полоненими.

Обмін полоненими 24 серпня 2025: деталі

Про обмін полоненими 24 серпня 2025 року повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пише, що цей обмін — наслідок домовленостей, яких вдалося досягти у Стамбулі.

Обмін полоненими: список звільнених

Традиційно список звільнених не розповсюджується на загал. Та, як пише Володимир Зеленський, серед звільнених точно є журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений росіянами на Київщині в березні 2022 року.

Також за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених є журналіст Марк Каліуш. Його окупанти схопили у 2023 році.

Крім того, серед звільнених цивільних є медик Сергій Ковальов. Він у складі батальйону Госпітальєри рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі Азовсталь.

Повернувся з полону і колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Чоловік відмовився співпрацювати з окупантами, а тому вони його поневолили.

Загалом внаслідок обміну полоненими 24 серпня вдалося звільнити вісім цивільних осіб. Кількість звільнених військових станом на 17:00 не розголошувалась.

Проте відомо, то серед звільнених воїнів є представники практично всіх сил оборони:

десантно-штурмових;

повітряних;

військово-морських;

ТрО;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби.

Усі належать до рядового та сержантського складу й переважно були в полоні з 2022 року.

Якщо говорити по напрямках, то воїни, які повернулись, раніше:

обороняли місто Маріуполь;

Луганський напрямок;

Донецький напрямок;

Харківський напрямок;

Запорізький напрямок;

Херсонський напрямок;

Миколаївський напрямок;

Київський напрямок;

Сумський напрямок;

охороняли Чорнобильську АЕС.

Дехто з них потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях Криму.

Обмін полонених: фото

Подвійне свято! Україна повернула військових та цивільних на День незалежності / 15 Фотографій

А раніше ми розповідали щемку історію родин, чиї рідні воїни зникли. Читай, чому батьки зниклих безвісти бійців проводять власне розслідування.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!