Подвійне свято! Україна повернула військових та цивільних на День незалежності

Сьогодні, 24 серпня 2025 року, для українців подвійне свято. Адже ми відзначаємо не лише День незалежності України, але й повернення наших людей додому внаслідок обміну полоненими.
Обмін полоненими 24 серпня 2025: деталі
Про обмін полоненими 24 серпня 2025 року повідомив президент України Володимир Зеленський.
Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими пише, що цей обмін — наслідок домовленостей, яких вдалося досягти у Стамбулі.
Обмін полоненими: список звільнених
Традиційно список звільнених не розповсюджується на загал. Та, як пише Володимир Зеленський, серед звільнених точно є журналіст Дмитро Хилюк, який був викрадений росіянами на Київщині в березні 2022 року.
Також за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених є журналіст Марк Каліуш. Його окупанти схопили у 2023 році.
Крім того, серед звільнених цивільних є медик Сергій Ковальов. Він у складі батальйону Госпітальєри рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі Азовсталь.
Повернувся з полону і колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Чоловік відмовився співпрацювати з окупантами, а тому вони його поневолили.
Загалом внаслідок обміну полоненими 24 серпня вдалося звільнити вісім цивільних осіб. Кількість звільнених військових станом на 17:00 не розголошувалась.
Проте відомо, то серед звільнених воїнів є представники практично всіх сил оборони:
- десантно-штурмових;
- повітряних;
- військово-морських;
- ТрО;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби.
Усі належать до рядового та сержантського складу й переважно були в полоні з 2022 року.
Якщо говорити по напрямках, то воїни, які повернулись, раніше:
- обороняли місто Маріуполь;
- Луганський напрямок;
- Донецький напрямок;
- Харківський напрямок;
- Запорізький напрямок;
- Херсонський напрямок;
- Миколаївський напрямок;
- Київський напрямок;
- Сумський напрямок;
- охороняли Чорнобильську АЕС.
Дехто з них потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях Криму.
Обмін полонених: фото
