Для тебе Новини

Пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію у лютому, отримають подвійну виплату: деталі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 04 Лютого 2026, 11:00 2 хв.
пф відновлює виплати пенсіонерам
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь