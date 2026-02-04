Пенсіонери, які пройдуть ідентифікацію у лютому, отримають подвійну виплату: деталі

Пенсійний фонд України починає відновлювати виплату пенсій пенсіонерам з окупованих територій і переселенцям, які пройшли фізичну ідентифікацію, однак ще не встигли подати заяву про неотримання виплат від РФ — детальніше читай в матеріалі.

ПФУ починає відновлювати виплати пенсіонерам — що відомо

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, уряд вирішив надати громадянам додатковий час для завершення всіх бюрократичних процедур, щоб забезпечити безперервність фінансування.

Згідно з новими правилами, подати відповідну заяву необхідно до 1 квітня 2026 року. При цьому для пенсіонерів, які пройдуть ідентифікацію протягом лютого, передбачено приємний бонус: вони отримають виплати одразу за два місяці — січень та лютий. Міністр наголосив, що такий крок дозволить людям спокійно закрити всі питання з документами, не залишаючись без засобів до існування під час складної зими.

За даними міністерства, з початку січня ПФУ вже успішно відновив виплати для 50 тисяч осіб. Денис Улютін відкрито визнав, що процес ідентифікації став серйозним викликом для системи через значні бюрократичні бар’єри, проте наразі проводиться активна робота над помилками.

Соціальні працівники пріоритетно зв’язуються з людьми з інвалідністю, а спільно з громадськими організаціями готуються зміни до законодавства, які мають назавжди прибрати зайву паперову тяганину.

Глава відомства запевнив, що цифровізація та верифікація залишаються необхідними інструментами для захисту пенсіонерів від шахрайства, проте держава готова оперативно вдосконалювати механізми перевірок, щоб вони були максимально зручними для громадян.

