Як пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України онлайн через Дію та відеозв’язок

Через війну багато пенсіонерів виїхали і живуть за кордоном, через це Пенсійним Фондом були запроваджені нові правила, які стосуються нарахування пенсій та страхових виплат таким людям.

За цими правилами пенсії та страхові виплати пенсіонерам, які перебувають за кордоном, будуть виплачуватися тільки за умови, що вони пройдуть фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року.

Як саме це зробити — покрокова інструкція у матеріалі.

Як пройти ідентифікацію в Пенсійному Фонді України онлайн

Загалом пройти ідентифікацію в Пенсійному Фонді мають пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України (за кордоном) або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Як пройти ідентифікацію пенсіонеру: онлайн ідентифікація через Дія і веб-портал ПФУ

Відкрийте веб-портал ПФУ.

Авторизуйтесь одним із способів: через Дія.Підпис або Кваліфікований електронний підпис (КЕП), або ID.GOV.UA.

Якщо у вас є Diia у телефоні, ви можете:

Відкрити портал і натиснути Вхід → Дія.Підпис.

Відсканувати QR-код з екрану через застосунок Дія.

Пройти підтвердження особи через фото та код у Дії.

Після цього ви будете в своєму особистому кабінеті — ідентифікація пройде автоматично як електронний запис.

Як пройти ідентифікацію в Пенсійному Фонді України онлайн, перебуваючи за кордоном через відеоконференцію

Цей варіант для тих, хто не може входити через Дія.Підпис:

Спочатку потрібно онлайн записатися на відеоідентифікацію. Для цього

Зайдіть на портал електронних послуг ПФУ.

Оберіть: Заява на ідентифікацію через відеоконференцзв’язок.

Заповніть форму, вкажіть особисті дані, паспорт чи ID-документ, email і номер телефону.

Оберіть додаток для відео (Google Meet, Telegram, Viber, Zoom тощо).

Подайте заяву та дочекайтесь повідомлення про дату/час відеоідентифікації від ПФУ.

Також ви можете зателефонувати в контакт-центр ПФУ та оформити заяву телефоном: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.

Під час відеодзвінка потрібно мати паспорт чи ID-документ, пенсійне посвідчення (якщо воно є), бути готовим надати інформацію про рахунок/картку, на яку надходять виплати.

На відеоідентифікації співробітник ПФУ побачить вас у відео та перевірить документи — це дорівнює вашому візиту в ПФУ.

Упевнитися, що ви пройшли ідентифікацію можна одразу ж після входу в особистий кабінет на порталі ПФУ: в розділі Моя ідентифікація буде стояти дата та джерело останньої ідентифікації.

Читай також: не встиг пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді? Виплати тимчасово можуть призупинити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!