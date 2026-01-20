Как пройти идентификацию в Пенсионном Фонде Украины онлайн через Дію и видеосвязь

Из-за войны многие пенсионеры выехали и живут за границей, в связи с этим Пенсионным Фондом были введены новые правила, которые касаются начисления пенсий и страховых выплат таким людям.

Согласно этим правилам пенсии и страховые выплаты пенсионерам, которые находятся за границей, будут выплачиваться только при условии, что они пройдут физическую идентификацию до 31 декабря каждого года.

Как именно это сделать — пошаговая инструкция в материале.

Как пройти идентификацию в Пенсионном Фонде Украины онлайн

В целом пройти идентификацию в Пенсионном Фонде должны пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно проживают за пределами Украины (за границей) или находятся на временно оккупированных территориях.

Как пройти идентификацию пенсионеру: онлайн-идентификация через Дія и веб-портал ПФУ

Откройте веб-портал ПФУ.

Авторизируйтесь одним из способов: через Дія.Підпис или Квалифицированную электронную подпись (КЭП), либо ID.GOV.UA.

Если у вас есть Diia в телефоне, вы можете:

Открыть портал и нажать Вход — Дія.Підпис.

Отсканировать QR-код с экрана через приложение Дія.

Пройти подтверждение личности через фото и код в Дія.

После того, как вы будете в своем личном кабинете — идентификация пройдет автоматически как электронная запись.

Как пройти идентификацию в Пенсионном Фонде Украины онлайн, находясь за границей, через видеоконференцию

Этот вариант для тех, кто не может войти через Дія.Підпис:

Сначала необходимо онлайн записаться на видеоидентификацию. Для этого:

Зайдите на портал электронных услуг ПФУ.

Выберите: Заявление на идентификацию через видеоконференцсвязь.

Заполните форму, укажите личные данные, паспорт или ID-документ, email и номер телефона.

Выберите приложение для видео (Google Meet, Telegram, Viber, Zoom и т. д.).

Подайте заявление и дождитесь уведомления о дате/времени видеоидентификации от ПФУ.

Также вы можете позвонить в контакт-центр ПФУ и оформить заявление по телефону: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.

Во время видеозвонка необходимо иметь паспорт или ID-документ, пенсионное удостоверение (если оно есть), быть готовым предоставить информацию о счете/карте, на которую поступают выплаты.

На видеоконференции сотрудник ПФУ увидит вас и проверит документы — это приравнивается к вашему визиту в ПФУ.

Убедиться, что вы прошли идентификацию, можно сразу после входа в личный кабинет на портале ПФУ: в разделе Моя идентификация будет указана дата и источник последней идентификации.

