Авто не відновити: на фронті серйозно поранені польські медики з бригади Авангарда

Українсько-польські відносини за всю історію свого існування сповнювались то взаєморозумінням та підтримкою, то повною дискомунікацією. Проте, скільки б не лишалось спільних невирішених питань, польські медики з бригади Авангарда продовжують свою роботу у прифронтовій зоні України, аби рятувати життя.

Медики почали допомагати українцям з початку повномасштабної війни. Проте 11 лютого 2024 року команда Авангарда потрапила в серйозну аварію, коли везла швидкою поранених до лікарні.

Проте госпіталь, який раніше регулярно відвідували медики, аби врятувати життя інших, цього разу зберіг життя команди.

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На місце аварії прибула українська бригада медиків, з якою співпрацювали потерпілі, та надала необхідну допомогу й відправила колег до лікарні. Через те, що усі постраждалі були належним чином розміщені та закріплені, люди не дістали нових травм.

Ми хотіли б дуже подякувати їм за швидкі дії, професіоналізм і турботу, яку вони надали нам.

Двоє людей отримали серйозні травми голови, а також зламані ребра та поранення грудної клітини. Та наразі загрози життю немає.

Всього шість осіб. На щастя, всі живі… Чого не скажеш про нашу швидку…

За словами медиків з бригади Авангарда, автівка, яку використовувала команда та на якій потрапила в аварію, на жаль, не підлягає ремонту та придатна лише для здачі на брухт.

У цій ситуації найголовніше — люди, швидка — це просто машина.

Українські ж фахівці не тільки рятують, а й самі воюють. Читай, як бойові медики поділилися подробицями своєї роботи.

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