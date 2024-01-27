Лише перемога, інакше — ніяк! Історія медика, який ледве вижив під Кліщіївкою

Він утримував найпекельніші позиції на Донецькому напрямку та отримав складне поранення у районі Кліщіївки. Чоловікові ампутували ліву ногу, до дніпровської лікарні його доставили ледь живим, але лікарі зробили неможливе та фактично повернули військового з того світу.

Зараз Микола, який і сам в минулому працював медиком на Київщині, одужує. Навіть більше — йому вже пропонують залишитися у медзакладі та працювати за фахом — реабілітологом.

Про поранення від ворожого дрона

Свій 44-й день народження чоловік зустрів на Донецькому напрямку, разом з побратимами утримував позиції та відбивав щоденні атаки окупантів в районі Кліщіївки. Микола говорить, що росіяни мають перевагу в повітрі. Саме російський дрон позбавив чоловіка лівої ноги.

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Микола реабілітолог за освітою, а на фронті був взводним медиком. Поранення отримав під час виходу на евакуацію пораненого. Ворожий дрон скинув боєприпас на наших бійців, на щастя, всі вижили, але стан Миколи був критичним.

Чоловік намагався робити все, щоб врятувати свою ногу. Але під загрозою опинилася нирка. Довелося ампутувати ногу, щоб нирка продовжила працювати. Хірургічні втручання виконували, попри значні ризики. Бійцю навіть перелили 4,5 л крові. Йому вводять препарати, які виконують життєво необхідні функції.

Неабияк Миколі допомагає дружина, яка також медик. Чоловік впевнений, що перемога буде. Впевнений, що навіть після протезування стане в пригоді нашим Збройним Силам.

Лише перемога, інакше — ніяк, — каже він.

На жаль, багато наших військових втрачають кінцівки через обстріли та ворожі міни. Раніше ми розповідали історію військового Віталія, який підірвався на протипіхотній міні.

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