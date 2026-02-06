Плавцям із РФ та Білорусі дозволили виступи з прапором: деталі рішення

Європейська федерація водних видів спорту оголосила про радикальне оновлення своєї політики щодо атлетів із країн-агресорів. Відтепер юнацьке та юніорське покоління плавців із Росії та Білорусі зможе повноцінно інтегруватися у міжнародні турніри, використовуючи державну символіку.

Про це повідомляє European Aquatics.

Повернення символіки: хто саме отримав дозвіл

Згідно з офіційним рішенням організації, яке набуло чинності у лютому 2026 року, для юних спортсменів із РФ та Білорусі скасовано режим нейтральності. Це означає, що під час церемоній нагородження знову лунатимуть державні гімни, а атлети виходитимуть на старти у національній формі та під власними прапорами.

Крім того, федерація пішла на ще один несподіваний крок — для цієї вікової категорії повністю скасовано процедуру перевірки біографічних даних (так званий бекграунд-чекінг), яка раніше була обов’язковою умовою для отримання допуску. Таким чином, юніори з паспортами РФ та Білорусі тепер змагатимуться на тих самих засадах, що й представники будь-якої іншої країни світу.

Дорослі під контролем: нейтральний статус залишається

Для основної вікової категорії (еліти) правила залишаються незмінними та значно жорсткішими. Дорослі росіяни та білоруси, як і раніше, змушені будуть доводити свою нейтральність.

Критерії допуску для дорослих залишаються наступними:

Повна відсутність будь-яких офіційних чи фінансових зв’язків із силовими структурами (ЦСКА, Динамо тощо) або збройними силами;

Відсутність публічної підтримки військової агресії проти України;

Проходження індивідуального тестування та перевірки з боку спеціальної комісії World Aquatics.

Географія турнірів та антидопінговий щит

Попри послаблення для спортсменів, проведення будь-яких офіційних змагань під егідою федерації на території самої Росії залишається суворо забороненим. Більше того, за будь-якими кваліфікаційними заходами у зонах потенційних конфліктів стежитиме спеціальний технічний представник World Aquatics.

Питання допінгу також виведено за межі національного контролю. Федерація залишає за собою право проводити незалежне тестування спортсменів без залучення російського РУСАДА чи білоруської антидопінгової агенції, аби гарантувати чистоту змагань.

Контекст: великий розкол у світовому спорті

Рішення European Aquatics відображає загальний тренд у міжнародному олімпійському русі, де кожна федерація самостійно вирішує рівень відлиги у відносинах із країнами-агресорами. Наразі ситуація виглядає вкрай неоднорідно:

Повне повернення: дзюдо, самбо та тхеквондо дозволили росіянам виступати з прапорами у всіх вікових групах;

Часткове (юніорське) повернення: крім плавання, на такий крок пішли у фехтуванні, шахах та волейболі.

Жорстка позиція: хокей залишається єдиним великим видом спорту, де санкції проти збірних РФ та Білорусі діють на всіх рівнях, включно з дитячим спортом.

Така політика European Aquatics викликає чимало дискусій у спортивній спільноті, адже вона фактично легалізує присутність державної символіки країн-агресорів на офіційному рівні, попри війну, що триває.

