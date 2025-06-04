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Середній IQ в Україні: що кажуть результати 2025 року

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Червня 2025, 14:30
Середній IQ в Україні
Фото Unsplash

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