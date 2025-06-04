Середній IQ в Україні: що кажуть результати 2025 року

Напевно, усі хоча б раз чули про IQ (ай-к’ю). Іншими словами — це коефіцієнт інтелекту. Вважається, чим вищий IQ, тим людина розумніша. Дехто з цікавості міг проходити такі тести, щоб визначити свій коефіцієнт.

Нещодавно були оприлюднені результати середніх показників IQ по різних країнах, Україна також потрапила до цього списку. Читай, який середній IQ в Україні.

Який середній IQ в Україні 2025

За інформацією, оприлюдненою на платформі Worldwide IQ Test, середній рівень IQ в Україні станом на 1 січня 2025 року становить приблизно 95,55 бала. Підвищеним ай-к’ю вважається рівень 110-120. У глобальному рейтингу Україна посіла 78-ме місце серед 127 країн. Тому у мережі виникли суперечки.

Дослідження ґрунтується на результатах понад 1,35 млн осіб, які у 2024 році проходили однаковий тест на IQ. Суперечки в інтернеті виникли через те, що оцінка базується виключно на результатах користувачів однієї платформи. Варто пам’ятати, що не існує єдиного універсального тесту, який би вважався абсолютно об’єктивним для оцінки інтелекту.

Результати IQ-тестів можуть змінюватися залежно від обраної методики, умов проходження тесту та психологічного стану людини. Тому остаточні висновки краще робити на основі комплексного підходу.

Що таке IQ

IQ, або коефіцієнт інтелекту, — термін, який часто використовують, коли мова йде про розумові здібності людини. Саме поняття IQ (з англійської intelligence quotient) означає числову оцінку інтелектуального рівня, яку визначають за спеціальними тестами.

Такий показник дозволяє порівнювати інтелектуальний рівень окремої особи з середніми значеннями серед людей того ж віку.

Автором концепції IQ вважається Вільгельм Штерн — німецький психолог, який у 1912 році запропонував використовувати співвідношення розумового та фактичного віку як критерій інтелектуального розвитку.

Топ-10 країн за рівнем IQ 2025

До першої десятки країн увійшли:

Китай — 107,19;

Південна Корея — 106,43;

Японія — 106,4;

Іран (Ісламська Республіка) — 106,3;

Сінгапур — 105,14;

РФ — 103,16;

Монголія — 102,86;

Вірменія — 102,58;

Австралія — 102,57;

Іспанія — 102,3.

Зараз існує багато різних технологій, які спрощують нам життя, але і змінюють наше мислення. Раніше ми розповідали, чому розвиток технологій не впливає на нашу продуктивність.

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