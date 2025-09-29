Онлайн-кінотеатр три роки знімав кошти з військового у полоні

Звільнений з полону журналіст Дмитро Хилюк повідомив у Facebook, що протягом останніх трьох років сервіс Sweet.tv регулярно знімав з його картки кошти за підписку.

Загальна сума, яка була знята за послугу, сягнула восьми тисяч гривень. Дмитро звернувся до керівництва сервісу з проханням повернути кошти. Чим закінчилася історія — читай далі.

Sweet.tv зняли з картки Дмитра Хилюка 8 тисяч грн: деталі

За словами журналіста, три тижні тому він відновив свою довоєнну банківську картку, але побачив, що з неї зникло приблизно вісім тисяч.

— Зайшов в історію платежів на додатку і побачив, що три роки, поки був у полоні, до квітня цього року оператор інтернет-телебачення Sweet.tv щомісяця знімав абонплату за послуги.

Навіть коли банк у травні 2025 року заблокував картку, оператор продовжував спроби зняти чергову суму. Дмитро не знайшов живий номер кол-центру, тому звернувся до друзів, які вишли на керівництво сервісу.

— Там пообіцяли повернути кошти, оскільки пересвідчились, що я дійсно був у полоні весь той час і ніяк не міг оплатити контент, а моє помешкання було в зоні окупації навесні 2022 року, — додав журналіст.

Чоловіка попросили переслати реквізити й написати відповідну заяву, що і було зроблено. Втім, кошти ніхто не повернув.

— Я сумлінно чекав понад два тижні. Дуже не хотілося виносити все це у публічну площину, але маю запитати у директора Sweet.tv. Як вам, пане Олександр Резунов, файно йде бізнес під час війни?

У компанії вже надали свою відповідь щодо інциденту. В коментарі hromadske прес-служба Sweet.tv повідомила, що онлайн-кінотеатр поверне кошти журналісту.

Там висловили жаль щодо цієї ситуації, а також додали, що перебувають на зв’язку з Дмитром Хилюком від моменту подання заяви.

Провайдер наголошує, що не має доступу до особистої інформації підписників, тож не може знати дані про професію, місце перебування та особисті обставини.

— Користувач особисто обирає тариф підписки та зручну періодичність оплати. У будь-який момент її можна легко скасувати в особистому кабінеті на сайті або в застосунку. Списання коштів здійснюється автоматично системою відповідно до обраного тарифу та періодичності.

Нагадаємо, що Дмитра Хилюка повернули з полону 24 серпня 2025 року. Журналіста викрали ще на початку повномасштабного вторгнення. Читай детальніше, як минули для нього ці три роки.

