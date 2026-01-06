“Це наша півкуля”: в США західну частину Землі оголосили своєю зоною впливу

Державний департамент США в X оголосив, що Західна півкуля Землі перебуває під впливом Сполучених Штатів — деталі в нашому матеріалі.

Західна півкуля під впливом США: що відомо

Після операції у Венесуелі держсекретар Марко Рубіо наголосив, що адміністрація Дональда Трампа прагне не допустити того, щоб Західна півкуля стала домівкою для торговців наркотиками, ворожих режимів та іранських маріонеток, які можуть загрожувати безпеці Америки.

За словами Рубіо, дні слабкості США вже минули, тож країна готова застосувати всі можливі засоби задля викорінення цих всіх загроз “зі свого подвір’я”.

Як зазначив керівник Держдепу, вони не дозволять Західній півкулі стати базою для ворогів чи суперників США.

