Для тебе Новини

Більше не таємниця: США оприлюднять секретні файли про НЛО та позаземне життя за наказом Трампа

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Лютого 2026, 11:20 3 хв.
Трамп розпорядився оприлюднити всі документи про НЛО
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь