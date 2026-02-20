Більше не таємниця: США оприлюднять секретні файли про НЛО та позаземне життя за наказом Трампа

Сполучені Штати готуються до безпрецедентного кроку у сфері прозорості державної інформації. Президент Дональд Трамп офіційно доручив федеральним відомствам почати процес розсекречення документів, що стосуються непізнаних аномальних явищ та можливих свідчень існування інопланетних цивілізацій. Про це повідомляє Bloomberg.

Рішення було ухвалене на тлі стрімкого зростання суспільного інтересу до теми, яка десятиліттями залишалася під грифом Цілком таємно.

Директива Пентагону: що саме планують оприлюднити

Свою нову ініціативу Трамп анонсував через власну соціальну мережу Truth Social. Згідно з його розпорядженням, Міністерство оборони та інші ключові відомства мають провести аудит наявних файлів для їх подальшого оприлюднення.

З урахуванням виявленого величезного інтересу я доручаю міністру оборони та іншим відповідним міністерствам почати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов’язаних з інопланетним і позаземним життям, непізнаними повітряними явищами, а також будь-якою іншою інформацією, яка стосується цих складних питань, — наголосив президент США.

Крім офіційного наказу, Трамп також висловив критику на адресу свого попередника Барака Обами. Приводом стали висловлювання останнього в одному з подкастів, де Обама обговорював питання позаземного життя.

Трамп переконаний, що подібні дискусії в неофіційному форматі є розголошенням секретної інформації, і наголошує на необхідності саме офіційного та системного підходу до розсекречення даних.

Що США вже розповідали про НЛО раніше

Варто нагадати, що шлях до нинішнього рішення почався ще кілька років тому:

У 2021 році американська розвідка представила першу масштабну доповідь про спостереження за непізнаними об’єктами. Хоча документ не містив прямих доказів існування прибульців, він офіційно визнав, що частина зафіксованих явищ не піддається простому поясненню.

Відео Пентагону: раніше оборонне відомство вже публікувало кадри, зняті військовими пілотами, на яких об’єкти демонструють аномальну маневреність та швидкість.

Нинішня ініціатива Трампа може стати наймасштабнішим розкриттям даних в історії американських спецслужб, що стосується питань національної безпеки та місця людства у Всесвіті.

