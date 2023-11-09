На польсько-українському кордоні триває страйк польських перевізників. Вони перекрили рух на пунктах пропуску для вантажівок, через що рух ускладнився і з’явилися затори.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що відстежувати ситуацію на КПП можна через систему єЧерга.

Там можна ознайомитися і з умовами, і завантаженістю на кожному з пунктів пропуску.

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Ситуація на польському кордоні

Зараз ускладнений рух на трьох пунктах пропуску.

— Для автомобілістів, особливо водіїв і перевізників, треба розуміти, що ускладненим рух є на трьох напрямках: Краківець, Рава-Руська і Ягодин. Інші напрямки як функціонували, так і функціонують, — зазначив речник ДПСУ.

Станом на 9 листопада на перетин кордону із Польщі в Україну очікують 1700 вантажних транспортних засобів.

Організатори протесту планують пропускати лише безпекові та гуманітарні вантажі, решту — по одному вантажному автомобілю на годину. Якщо Україна не виконає умови польських перевізників, то кордон буде перекритим щонайменше до початку грудня.

Представники Держприкордонслужби радять стежити за ситуацією через сервіс єЧерга й обирати найбільш зручний маршрут доки триває страйк польських перевізників. Але, як зазначалося раніше, страйкарі пропускають легкові автомобілі та автобуси.

Черги на кордоні до Польщі станом на 9 листопада

Ситуація на кордоні з Польщею: які пункти пропуску стоять у заторах / 5 Фотографій

За кордон продовжують курсувати потяги та автобуси. Раніше ми розповідали, що можна провозити до Польщі через кордон.

Фото: скриншот

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