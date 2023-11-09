Ситуація на кордоні з Польщею: які пункти пропуску стоять у заторах

На польсько-українському кордоні триває страйк польських перевізників. Вони перекрили рух на пунктах пропуску для вантажівок, через що рух ускладнився і з’явилися затори.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що відстежувати ситуацію на КПП можна через систему єЧерга.
Там можна ознайомитися і з умовами, і завантаженістю на кожному з пунктів пропуску.
Зараз ускладнений рух на трьох пунктах пропуску.
— Для автомобілістів, особливо водіїв і перевізників, треба розуміти, що ускладненим рух є на трьох напрямках: Краківець, Рава-Руська і Ягодин. Інші напрямки як функціонували, так і функціонують, — зазначив речник ДПСУ.
Станом на 9 листопада на перетин кордону із Польщі в Україну очікують 1700 вантажних транспортних засобів.
Організатори протесту планують пропускати лише безпекові та гуманітарні вантажі, решту — по одному вантажному автомобілю на годину. Якщо Україна не виконає умови польських перевізників, то кордон буде перекритим щонайменше до початку грудня.
Представники Держприкордонслужби радять стежити за ситуацією через сервіс єЧерга й обирати найбільш зручний маршрут доки триває страйк польських перевізників. Але, як зазначалося раніше, страйкарі пропускають легкові автомобілі та автобуси.
За кордон продовжують курсувати потяги та автобуси. Раніше ми розповідали, що можна провозити до Польщі через кордон.
Фото: скриншот
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