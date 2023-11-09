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Ситуація на кордоні з Польщею: які пункти пропуску стоять у заторах

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Листопада 2023, 15:05
Ситуація на кордоні з Польщею

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