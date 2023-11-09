На польско-украинской границе продолжается забастовка польских перевозчиков. Они перекрыли движение на пунктах пропуска для грузовиков, из-за чего движение усложнилось, и появились пробки.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что отслеживать ситуацию на КПП можно через систему єЧерга.

Через нее можно ознакомиться и с условиями, и загруженностью на каждом из пунктов пропуска.

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Ситуация на польской границе

Сейчас затруднено движение на трех пунктах пропуска.

—Для автомобилистов, особенно водителей и перевозчиков, надо понимать, что осложнено движение на трех направлениях: Краковец, Рава-Русская и Ягодин. Другие направления как функционировали, так и функционируют, — отметил представитель ГПСУ.

По состоянию на 9 ноября пересечение границы из Польши в Украину ожидают 1700 грузовых транспортных средств.

Организаторы протеста планируют пропускать только гуманитарные и важные грузы (для сферы безопасности), остальные — по одному грузовому автомобилю в час. Если Украина не выполнит условия польских перевозчиков, то граница будет перекрыта, по меньшей мере, до начала декабря.

Представители Госпогранслужбы советуют следить за ситуацией через сервис єЧерга и выбирать наиболее удобный маршрут пока продолжается забастовка польских перевозчиков. Но, как отмечалось ранее, забастовщики пропускают легковые автомобили и автобусы.

Очереди на границе с Польшей по состоянию на 9 ноября

Ситуация на границе с Польшей: какие пункты пропуска стоят в пробках / 5 Фотографий

За границу продолжают курсировать поезда и автобусы. Ранее мы рассказывали, что можно провозить в Польшу через границу.

Фото: скриншот

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