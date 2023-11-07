Мир

Пункты пропуска перекрыты — что известно про протест польских перевозчиков на границе с Украиной

Мирослава Соколовская, Журналист программы Факты ICTV 07 ноября 2023, 11:00
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