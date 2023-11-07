Пункты пропуска перекрыты — что известно про протест польских перевозчиков на границе с Украиной

Польские перевозчики заблокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Сначала Ягодин — Дорогуск в Волынской области. Там пропускают только один грузовик в час в обе стороны. Следовательно, движение усложнено.

Впоследствии заблокировали и Краковец — Корчова и Рава-Русская — Гребенное. Митингующие требуют возвращения к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшения их количества.

Также поляки хотят, чтобы их пустые грузовики, которые возвращались из Украины в Польшу, могли проезжать границу без єЧерги и не ждать по 10-12 дней.

Сейчас также смотрят

Протесты перевозчиков на границе с Украиной: что известно

Организаторы протеста заявили, что будут блокировать проезд только для грузовых автомобилей, а гуманитарные конвои и военную помощь будут пропускать.

— Мы хотим возобновить коммерческие разрешения для украинских компаний, поскольку рост их перевозок в Польшу увеличился в 7,5 раз. Мы хотим, чтобы коммерческие разрешения на перевозку товаров были возобновлены, за исключением гуманитарной помощи и поставок украинской армии, — сказал польский перевозчик Томаш Бореовский.

Украинские перевозчики действиями польских коллег возмущены. Они говорят, что все следует выяснять в кабинетах чиновников, а не перед пунктами пропуска. Ведь такие забастовки не решают вопрос, а только вредят обычным дальнобойщикам.

Польская сторона также требует запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с капиталом из стран, не входящих в ЕС. А также хотят, чтобы польские перевозчики не были вынуждены становиться в электронную очередь на территории Украины или же настаивают на отдельной очереди для пустых грузовиков.

Украинцы продолжают ездить в Польшу и обратно, поэтому нужно знать, что можно перевозить через границу.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.