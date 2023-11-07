Перекриті пункти пропуску — що відомо про протест польських перевізників на кордоні з Україною

Польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Спершу Ягодин — Дорогуськ на Волині. Там пропускають лиш одну вантажівку на годину в обидві сторони. Відтак, рух ускладнений.

Згодом заблокували й Краківець — Корчова та Рава-Руська — Гребенне. Мітингарі вимагають повернення до практики видачі дозволів для українських вантажоперевізників і зменшення їхньої кількості.

Також поляки хочуть, щоб їхні порожні вантажівки, які поверталися з України до Польщі, могли проїжджати кордон без єЧерги та не чекати по 10-12 днів.

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Організатори протесту заявили, що блокуватимуть проїзд лише для вантажних автомобілів, а гуманітарні конвої та військову допомогу пропускатимуть.

— Ми хочемо відновити комерційні дозволи для українських компаній, оскільки зростання їхніх перевезень до Польщі збільшилося у 7,5 раза. Ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення товарів були відновлені, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для української армії, — сказав польський перевізник Томаш Бореовський.

Українські перевізники діями польських колег обурені. Вони кажуть, що все слід зʼясовувати в чиновницьких кабінетах, а не перед пунктами пропуску. Адже такі страйки не розв’язують питання, а лише шкодять звичайним далекобійникам.

Польська сторона також вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з капіталом з країн, що не входять до ЄС. А також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

Українці продовжують їздити до Польщі та назад, тому треба знати, що можна перевозити через кордон.

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