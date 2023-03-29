Стабілізаційні та аварійні графіки повертаються? Яка ситуація зі світлом у Києві та області

Сьогодні ситуація з електропостачанням у Києві та в Київській області дещо напружена через похолодання, збільшення обсягів споживання та негоду.

Про це повідомляють в Укренерго та ДТЕК Київські електромережі. Читай, у яких районах зараз застосовують стабілізаційні відключення, а в яких — аварійні, а також де можна подивитись графіки.

Графік відключень електроенергії в Києві

Стабілізаційні графіки відключення наразі застосовуються у таких районах Києва:

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Голосіївському;

Святошинському;

Шевченківському;

Солом’янському.

Також графіки наразі застосовуються в Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області. Це необхідно тому, що через негоду та зниження температури повітря зросло навантаження на столичні електромережі.

Ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень та стежити за ситуацією в режимі реального часу можна за посиланням.

У Київській області ситуація ще складніша, адже штормовий вітер та сніг з дощем пошкодили енергообладнання, що викликало аварії на мережах.

Через це у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах довелось застосувати аварійні відключення електроенергії.

У ДТЕК запевняють, що бригади енергетиків зараз працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та відновити електропостачання на ділянках електромереж, які обірвані внаслідок повалення дерев.

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