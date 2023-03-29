Стабілізаційні та аварійні графіки повертаються? Яка ситуація зі світлом у Києві та області

Сьогодні ситуація з електропостачанням у Києві та в Київській області дещо напружена через похолодання, збільшення обсягів споживання та негоду.
Про це повідомляють в Укренерго та ДТЕК Київські електромережі. Читай, у яких районах зараз застосовують стабілізаційні відключення, а в яких — аварійні, а також де можна подивитись графіки.
Стабілізаційні графіки відключення наразі застосовуються у таких районах Києва:
Також графіки наразі застосовуються в Бучанському, Фастівському та Обухівському районах Київської області. Це необхідно тому, що через негоду та зниження температури повітря зросло навантаження на столичні електромережі.
Ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень та стежити за ситуацією в режимі реального часу можна за посиланням.
У Київській області ситуація ще складніша, адже штормовий вітер та сніг з дощем пошкодили енергообладнання, що викликало аварії на мережах.
У Київській області ситуація ще складніша, адже штормовий вітер та сніг з дощем пошкодили енергообладнання, що викликало аварії на мережах.
Через це у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах довелось застосувати аварійні відключення електроенергії.
У ДТЕК запевняють, що бригади енергетиків зараз працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати аварійні відключення та відновити електропостачання на ділянках електромереж, які обірвані внаслідок повалення дерев.
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