У 12 містах України проблеми зі світлом через негоду: нові графіки відключень

Енергетична інфраструктура України витримала важкий зимовий сезон та десятки ракетних обстрілів від росіян. Та сьогодні черговим випробуванням стали погодні умови.

На українців чекають нові відключення світла через погані погодні умови у 12 областях України. Читай у нашому матеріалі, про які міста йдеться, та дізнайся про графіки відключень.

Відключення світла через погані погодні умови у 12 областях України

Станом на сьогодні, 29 березня, через негоду є помітні знеструмлення споживачів у 12 областях України: Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській.

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Ремонтні бригади вже працюють над тим, щоб повернути світло українцям. До того ж російські ракети пошкодили енергосистеми в Сумській, Харківській, Херсонській, Донецькій та Запорізькій областях. Там також тривають відновлювальні роботи.

Відомо, що проблеми в енергосистемі сталися через похолодання та, як наслідок, підвищене споживання електроенергії. Пам’ятай про економію електроенергії.

Через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській, Житомирській областях та Києві.

Графіки відключення світла по містах

Переглянути графіки відключення світла у своєму місті ти можеш за цим списком:

Раніше ми розповідали, як підключити інтернет без світла.

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