Новини

У 12 містах України проблеми зі світлом через негоду: нові графіки відключень

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Березня 2023, 12:50
Відключення світла через погані погодні умови в 12 областях України
Фото: Unsplash

Більше новин
Як підвищити гемоглобін
Треба вживати більше заліза: як підвищити гемоглобін та чим небезпечний низький рівень
У деяких районах Києва діють стабілізаційні графіки відключення світла
Стабілізаційні та аварійні графіки повертаються? Яка ситуація зі світлом у Києві та області
Фіма Константиновський розповів про думки дітей-переселенців з шелтеру
Найкращий рік у моєму житті! Фіма Константиновський розповів, що думають діти з шелтера, яким займається ведучий
Тушкована капуста рецепт
З грибами, горіхами та чорносливом — три рецепти тушкованої капусти від Євгена Клопотенка
Дивитись більше

Матеріали по темі

У деяких районах Києва діють стабілізаційні графіки відключення світла
Стабілізаційні та аварійні графіки повертаються? Яка ситуація зі світлом у Києві та області
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Депортовані діти
Список винних. Верещук поіменно назвала росіян, які всиновили українських дітей
Сухолуччя
Човнами тікали на інший берег водосховища: як двом чоловікам вдалося вижити під час полону в оточенні

Відео
0:07:58
У 12 містах України проблеми зі світлом через негоду: нові графіки відключень

Стратегічне місто як для українців, так і для росіян — навіщо та як окупанти штурмують Авдіївку
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакують речі і на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої з’їжджає УПЦ МП
0:04:25
Сухолуччя
Човнами тікали на інший берег водосховища: як двом чоловікам вдалося вижити під час полону в оточенні
0:07:50
Карта бойових дій в Україні
Білогорівка тепер — один з чотирьох найбільших епіцентрів боїв: карта бойових дій в Україні 29 березня в режимі онлайн
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобілізація в Україні: що відбувається після вручення повістки
0:24:31
Дмитро Лінартович
Я зазирнув у лице смерті: актор Лінартович про важке поранення в Соледарі, службу в ДШВ та історію свого псевдо Світ
0:04:55
Центр для маломобільних людей у Дніпрі
Спали по дві години на добу, не їли три дні — як працює Центр для маломобільних людей у Дніпрі
0:05:27
Плоске на Київщині
Схопила лише весільний костюм чоловіка та втекла: що пережили мешканці села Плоске під час окупації
Карта бойових дій в Україні
Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 28 березня в режимі онлайн
0:03:37
батько та син разом тримають позиції
Разом відбивають ворожі атаки та подають один одному патрони: як батько та син разом тримають позиції на передовій
Більше відео
У деяких районах Києва діють стабілізаційні графіки відключення світла
Читати далі
Стабілізаційні та аварійні графіки повертаються? Яка ситуація зі світлом у Києві та області
Пенсія
Читати далі
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам 2023: чи буде підвищення

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь