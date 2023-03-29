В 12 городах Украины проблемы со светом из-за непогоды: новые графики отключений

Энергетическая инфраструктура Украины выдержала тяжелый зимний сезон и десятки ракетных обстрелов россиян. Сегодня очередным испытанием стали погодные условия.

Украинцев ждут новые отключения света из-за плохих погодных условий в 12 областях Украины. Читай в нашем материале, о каких городах речь, и смотри графики отключений.

Отключения света из-за плохих погодных условий в 12 областях Украины

По состоянию на сегодня, 29 марта, из-за непогоды заметно обесточивание потребителей в 12 областях Украины: Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской.

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Ремонтные бригады уже работают над тем, чтобы вернуть свет украинцам. К тому же российские ракеты повредили энергосистемы в Сумской, Харьковской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях. Там также продолжаются восстановительные работы.

Известно, что проблемы в энергосистеме произошли из-за похолодания и, как следствие, повышенного потребления электроэнергии. Помни об экономии электроэнергии.

По причине роста потребления возможны сетевые ограничения в Киевской, Житомирской областях и Киеве.

Графики отключения света по городам

Просмотреть графики отключения света в своем городе ты можешь по этому списку:

Ранее мы рассказывали, как подключить интернет без света.

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