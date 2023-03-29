Стабилизационные и аварийные графики возвращаются? Какая ситуация со светом в Киеве и области

Сегодня ситуация с электроснабжением в Киеве и Киевской области несколько напряженная из-за похолодания, увеличения объемов потребления и непогоды.

Об этом сообщают в Укрэнерго и ДТЭК Киевские электросети. Читай, в каких районах сейчас применяют стабилизационные отключения, а в каких — аварийные, а также где можно посмотреть графики.

График отключений электроэнергии в Киеве

Стабилизационные графики отключения применяются в следующих районах Киева:

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Голосеевском;

Святошинском;

Шевченковском;

Соломенском.

Также графики применяются в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области. Это необходимо потому, что из-за непогоды и снижения температуры воздуха выросла нагрузка на столичные электросети.

Ознакомиться с графиком стабилизационных отключений и следить за ситуацией в режиме реального времени можно по ссылке.

В Киевской области ситуация еще сложнее, ведь штормовой ветер и снег с дождем повредили энергооборудование, что вызвало аварии на сетях.

Поэтому в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах пришлось применить аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК уверяют, что бригады энергетиков сейчас работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать аварийные отключения и возобновить электроснабжение на участках электросетей, оборванных в результате падения деревьев.

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