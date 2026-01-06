Вадим Карп’як — новий речник 8 корпусу ДШВ

Комунікація Десантно-штурмових військ виходить на новий рівень оперативності та професіоналізму. Днями стало відомо, що 8-й корпус ДШВ отримав офіційного речника — ним став відомий український журналіст та телеведучий Вадим Карп’як.

Про нове призначення він повідомив особисто, опублікувавши знаковий кадр із командиром корпусу, полковником Дмитром Волошиним.

Вадим Карп’як р ечник 8-го корпусу ДШВ: деталі

Головний меседж, з яким новий речник Вадим Карп’як заходить на посаду — це надійність. Робота з журналістами тепер стане системною: від організації прямих включень до ексклюзивних інтерв’ю з тими, хто тримає фронт. При цьому акцент робиться на чесності та безпеці.

Все буде чітко, надійно і без хайпу. Як завжди у ДШВ, — зазначає новопризначений представник корпусу.

Такий підхід дозволить отримувати інформацію без прикрас, але з чітким розумінням військової таємниці та безпеки бійців.

Еліта ЗСУ: хто саме входить до складу 8-го корпусу

Варто розуміти, що 8-й корпус — це не просто назва, а справжня концентрація бойової потужності. Це об’єднання легенд, про які знають далеко за межами України.

Мова йде про 46-ту окрему аеромобільну та 71-шу єгерську бригади, а також про славетні штурмові підрозділи: 80-ту Галицьку, 82-гу Буковинську та 95-ту Поліську бригади. Підсилює цей десантний кулак вогнева міць 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Разом вони — різні за специфікою, але єдині в досвіді та силі, що дозволяє виконувати найскладніші асиметричні операції.

Як журналістам налагодити контакт із корпусом

Для колег-медійників, які шукають правдиві історії з передової, двері вже відкриті. Вадим Карп’як запевняє, що перевіряє всі вхідні повідомлення, навіть папку спам, аби не проґавити важливий запит.

Зв’язатися з пресофіцером можна як через офіційні сторінки 8-го корпусу в соцмережах, так і через популярні месенджери — Signal, WhatsApp чи Viber. Кожна заявка на зйомку чи коментар розглядатиметься оперативно, проте з огляду на реальну ситуацію на нулі.

Тепер голоси воїнів 8-го корпусу звучатимуть у національних та світових ефірах ще гучніше.

Посилення комунікації дозволить українцям та світу краще розуміти масштаб операцій, які проводять наші воїни. Адже за кожним звільненим метром стоїть історія, гідна екранізації. Один із найяскравіших прикладів такої доблесті вже увійшов у підручники з військової справи.

Йдеться про легендарний найдовший рейд в історії воєн: як 95 Поліська бригада звільнила не один десяток міст, проклавши шлях до перемоги своєю неймовірною відвагою.

