“Війська противника сточуються”: у ДШВ розповіли про ситуацію в Покровську

Українські підрозділи продовжують утримувати рубежі в північній частині Покровська Донецької області, де російські війська намагаються збільшити зону контролю та прорватися через залізничну гілку. Про ситуацію повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними корпусу, російські штурмові групи намагаються перейти через залізницю, щоб розширити окуповану частину міста, однак українські оборонці блокують ці спроби.

У підрозділі зазначають, що втрати ворога змушують командування РФ підтягувати нові сили.

Російське командування вже залучило в нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ Центр, — підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії РФ, — повідомили військові.

Для стримування подальшого просування ворога в районі Покровська українські сили посилюють власне угруповання, зокрема збільшують кількість екіпажів безпілотників.

Головнокомандувач ЗСУ відвідав Покровський напрямок та відзвітував про ситуацію.

Одним з головних завдань наразі залишається повне блокування ворожих логістичних маршрутів.

Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, зокрема із застосуванням тактичної та армійської авіації, — зазначили у корпусі.

Тим часом на околицях Мирнограда українські підрозділи завершують зачистку території від російської піхоти.

Зафіксовані переміщення окупантів у південній частині міста — тому розвідка та ударні підрозділи отримали додаткові ресурси для їхнього виявлення та ліквідації.

Головне фото: Покровська МВА.

Нагадаємо, що раніше 7 корпус ДШВ повідомляв про спроби РФ зайти у Покровськ з півночі.

