“Войска противника стачиваются”: в ДШВ рассказали о ситуации в Покровске

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 ноября 2025, 14:22 2 мин.
ВСУ сдерживают попытки РФ прорваться через железную дорогу в Покровске

