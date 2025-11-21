“Войска противника стачиваются”: в ДШВ рассказали о ситуации в Покровске

Украинские подразделения продолжают удерживать рубежи в северной части Покровска Донецкой области, где российские войска пытаются расширить зону контроля и прорваться через железнодорожную ветку. О ситуации сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным корпуса, российские штурмовые группы пытаются перейти через железную дорогу, чтобы увеличить оккупированную часть города, однако украинские оборонцы блокируют эти попытки.

В подразделении отмечают, что потери врага вынуждают командование РФ подтягивать новые силы.

Российское командование уже привлекло в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ Центр — подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ, — сообщили военные.

Чтобы сдержать дальнейшее продвижение врага в районе Покровска, украинские силы усиливают собственную группировку, в частности увеличивают количество экипажей беспилотников.

Одной из главных задач сейчас остается полное блокирование вражеских логистических маршрутов.

Одним из ключевых заданий наших оборонцев остается полное перекрытие логистических путей противника к городу, в частности с применением тактической и армейской авиации, — отметили в корпусе.

Тем временем на окраинах Мирнограда украинские подразделения завершают зачистку территории от российской пехоты.

Зафиксированы перемещения оккупантов в южной части города — поэтому разведка и ударные подразделения получили дополнительные ресурсы для их обнаружения и ликвидации.

Главное фото: Покровська МВА.

Напомним, ранее 7 корпус ДШВ сообщал о попытках РФ зайти в Покровск с севера.

