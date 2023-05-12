Знову купувати батарейки та ліхтарики? Чи будуть відключення світла влітку 2023

Усі українці пам’ятають період блекаутів, у декого досі стоять свічки, генератор, лампи на батарейках тощо. Уже кілька місяців в Україні немає масштабних проблем з електроенергією, але чи можуть відключення світла повернутися?

Чи будуть відключення світла влітку 2023

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону Єдині новини наголосив, що на спекотний літній період припадає другий пік споживання електроенергії. Але, за його словами, ризик масових або постійних відключень світла — мінімальний.

Герус пояснює: перший пік споживання електроенергії — зимовий, особливо в морозні місяці. Інший — літній, під час спеки, коли використовується охолодження.

За його словами, цього року в липні, серпні й, можливо, навіть у другій половині червня очікуються певні пікові навантаження. Внаслідок масованих ракетних обстрілів ризики для енергосистеми залишаються.

— Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Різниця між літнім місяцем і зимовим полягає у трохи нижчому споживанні. Також сонячний день довший і більше працює сонячна генерація, — сказав голова комітету ВР.

Герус акцентував, що влітку протягом дня споживання вище, однак воно згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій. Але проблемні періоди навантаження залишатимуться, переважно це вечірній час.

Період вечірнього піку: з 19:00 до 22:00–22:30. Сонце сідає, люди вдома вмикають електроприлади.

Поки ситуація зі світлом стабілізувалася, варто вчасно сплачувати за комунальні послуги. Раніше ми розповідали, як передати показання за світло. Це легше, ніж здається.

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