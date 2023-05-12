Снова покупать батарейки и фонарики? Будут ли отключения света летом 2023 года

Все украинцы помнят период блэкаутов, у некоторых до сих пор стоят свечи, генератор, лампы на батарейках и т.д. Уже несколько месяцев в Украине нет масштабных проблем с электроэнергией, но могут ли отключения света вернуться?

Будут ли отключение света летом 2023 года

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире телемарафона Єдині новини подчеркнул, что на жаркий летний период приходится второй пик потребления электроэнергии. Но, по его словам, риск массовых или постоянных отключений света минимальный.

Герус объясняет: первый пик потребления электроэнергии — зимний, особенно в морозные месяцы. Другой — летний, во время жары, когда используется охлаждение.

По его словам, в июле, августе и, возможно, даже во второй половине июня ожидаются определенные пиковые нагрузки. В результате массированных ракетных обстрелов риски для энергосистемы остаются.

— Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Я думаю, что такой риск минимален. Разница между летним месяцем и зимним заключается в несколько более низком потреблении. Также солнечный день длиннее и больше работает солнечная генерация, — сказал председатель комитета ВР.

Герус акцентировал, что летом в течение дня потребление выше, однако оно сглаживается благодаря работе солнечных электростанций. Но проблемные периоды нагрузки будут оставаться, преимущественно это вечернее время.

Период вечернего пика: с 19:00 до 22:00-22:30. Солнце садится, люди дома включают электроприборы.

Пока ситуация со светом стабилизировалась, следует своевременно оплачивать коммунальные услуги. Ранее мы рассказывали, как передать показания за свет. Это легче, чем кажется.

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