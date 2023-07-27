27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка, що у Куп’янському районі.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Ківшарівці 27 липня 2023: що відомо

Внаслідок обстрілу загинула одна людина — жінка 74 років і ще четверо мешканців будинку постраждали.

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Серед них троє жінок 35, 70 та 73 років, а також 74-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Також, за словами очільника, зафіксовано влучання поруч з п’ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено й сусідній дев’ятиповерховий будинок.

У ДСНС Харківської області повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на сьомому поверсі житлової дев’ятиповерхівки.

Удар по Харківщині: фото

Удар по житловому будинку Харківщини! РФ завдала удару керованою авіабомбою по Ківшарівці / 4 Фотографії

Прокуратура Харківської області вже розпочала розслідування через ще одне порушення росіянами законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Ще одного удару зазнало селище Великий Бурлук. Його росіяни обстріляли з ракети С-300. На щастя, минулося без жертв.

Цієї ночі від російських обстрілів постраждала й Одеська область. Детальніше про обстріл порту на Одещині 27 липня ми розповідали раніше.

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Головне фото: Харківська обласна прокуратура