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Удар по житловому будинку Харківщини! РФ завдала удару керованою авіабомбою по Ківшарівці

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Липня 2023, 13:00
Вибухи у Ківшарівці

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