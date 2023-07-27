Удар по житловому будинку Харківщини! РФ завдала удару керованою авіабомбою по Ківшарівці

27 липня близько 00:20 ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка, що у Куп’янському районі.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу загинула одна людина — жінка 74 років і ще четверо мешканців будинку постраждали.
Серед них троє жінок 35, 70 та 73 років, а також 74-річний чоловік. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Також, за словами очільника, зафіксовано влучання поруч з п’ятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Крім того, пошкоджено й сусідній дев’ятиповерховий будинок.
У ДСНС Харківської області повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла на сьомому поверсі житлової дев’ятиповерхівки.
Прокуратура Харківської області вже розпочала розслідування через ще одне порушення росіянами законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Ще одного удару зазнало селище Великий Бурлук. Його росіяни обстріляли з ракети С-300. На щастя, минулося без жертв.
Цієї ночі від російських обстрілів постраждала й Одеська область. Детальніше про обстріл порту на Одещині 27 липня ми розповідали раніше.
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Головне фото: Харківська обласна прокуратура