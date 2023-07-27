27 июля около 00:20 враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка, что в Купянском районе.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Взрывы в Ковшаровке 27 июля 2023 года: что известно

В результате обстрела погиб один человек — женщина 74 лет и еще четверо жителей дома пострадали. Среди них три женщины 35, 70 и 73 лет, а также 74-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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Также, по словам главы, зафиксировано попадание рядом с пятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, в одной из квартир обвалилась стена. Кроме того, поврежден и соседний девятиэтажный дом.

В ГСЧС Харьковской области сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали пожар, возникший на седьмом этаже жилой девятиэтажки.

Удар по Харьковской области: фото

Удар по жилому дому в Харьковской области! РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по Ковшаровке / 4 Фотографии

Прокуратура Харьковской области уже начала расследование из-за очередного нарушения россиянами законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Под еще один удар попал поселок Великий Бурлук. Его россияне обстреляли из ракет С-300. К счастью, обошлось без жертв.

Этой ночью от российских обстрелов пострадала и Одесская область. Подробнее про обстрел портовой инфраструктуры Одесской области 27 июля мы рассказывали ранее.

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Главное фото: Харківська обласна прокуратура