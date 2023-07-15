Потерянное поколение или безопасность превыше всего? Как в этом году будут учиться дети в Харьковской области

Уже три года украинское образование работает в онлайн формате. Из-за пандемии и полномасштабного вторжения дети учились не только в новых условиях, но и по новым правилам.

Теперь власти говорят: дети должны возвращаться к очной учебе. Области готовятся к возвращению в обычные условия в новых, военных реалиях.

В Харьковской области возобновить офлайн работу детсадов, школ и вузов позволят в случае наличия обустроенного укрытия. Такое решение принял Совет обороны Харьковской области, учитывая большой запрос от родителей.

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Онлайн обучение также сохранится: школы могут работать по смешанной системе, уверяют в департаменте образования ОВА.

Также до сентября обещают обустроить большое количество школ модульными укрытиями.

Как будут работать школы

В Харьковской области дети и родители говорят: пошли бы в школу, если бы их пригласили на очное обучение.

В Малиновской общине к 1 сентября готовят и школу, и детский сад. Вот только укрытия у первой нет, поэтому школьников планируют приглашать в убежище детского сада. Ремонт за чуть более чем 1 миллион гривен провел Детский фонд ЮНИСЕФ.

В этом укрытии может находиться 500 детей, но офлайн планируют обучать только первоклассников.

Возможно, к первоклассникам присоединятся второй класс и выпускники. Остальные будут учиться онлайн.

Чиновники и педагоги говорят: из-за дистанционного обучения мы можем потерять целое поколение, ведь уровень образования за эти три года ощутимо пошатнулся.

Что выдержало украинское образование за годы дистанционного обучения и какие результаты у нас сейчас — читай в материале.

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