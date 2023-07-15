Втрачене покоління чи безпека понад усе? Як цього року навчатимуться діти у Харківській області

Уже три роки українська освіта працює в онлайн форматі. Через пандемію та повномасштабне вторгнення діти навчалися не лише у нових умовах, а й за новими правилами.

Тепер влада каже: діти повинні повертатися до очного навчання. Області готуються до повернення у звичні умови в нових, воєнних реаліях.

На Харківщині відновити офлайн роботу дитсадків, шкіл та ВНЗ дозволять у разі наявності облаштованого укриття. Таке рішення ухвалила Рада оборони Харківщини, зважаючи на великий запит від батьків.

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Онлайн навчання також збережеться: школи можуть працювати за змішаною системою, запевняють у департаменті освіти облвійськадміністрації.

Також до вересня обіцяють облаштувати значну кількість шкіл модульними укриттями.

Як працюватимуть школи

У Харківській області діти та батьки кажуть: пішли б до школи, якби їх запросили на очне навчання.

У Малинівській громаді до 1 вересня готують і школу, і дитячий садок. От тільки укриття у першій немає, тож школярів планують запрошувати у сховище дитячого садка. Ремонт за трохи більше, ніж один мільйон гривень зробив Дитячий фонд ЮНІСЕФ.

В цьому укритті може перебувати 500 дітей, але офлайн планують навчати лише першокласників.

Можливо, до першачків доєднається другий клас та випускники. Решта — навчатимуться онлайн.

Урядовці та освітяни кажуть: через дистанційне навчання ми можемо втратити ціле покоління, адже рівень освіти за ці три роки відчутно похитнувся.

Що витримала українська освіта за роки дистанційного навчання та які результати ми зараз маємо — читай у матеріалі.

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