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Топ-10 найпопулярніших в Україні моделей авто: рейтинг продажів першого півріччя 2025

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Липня 2025, 10:30
рейтинг проданих авто
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