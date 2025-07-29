Топ-10 найпопулярніших в Україні моделей авто: рейтинг продажів першого півріччя 2025

Попри війну українці продовжують оновлювати свої авто, а дехто купує “первістка”. Скільки автомобілів придбали за перше півріччя 2025 року в Україні і яким моделям віддають перевагу — статистика у матеріалі.

Рейтинг марок авто, які вподобали українці у першому півріччі 2025 року

За перші шість місяців 2025 року в Україні купили приблизно 34 000 нових легкових авто, причому абсолютна їхня більшість — 97% — це імпортовані машини.

Очолив рейтинг моделей компактний кросовер Renault Duster — його було продано 2480 одиниць, тож саме цю марку визнали такою, що має найбільший попит.

Загалом ТОП-10 виглядає так:

RENAULT Duster — 2480 TOYOTA RAV-4 — 1668 HYUNDAI Tucson — 995 TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 BYD Song Plus — 982 VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 SKODA Kodiaq — 827 SKODA Octavia — 778 MAZDA CX5 — 731 VOLKSWAGEN Touareg — 707

Цікаво, що хоча бензинові автомобілі все ще залишаються у фаворитах, але їхня частка серед усіх нових легковиків поступово знижується: у попередньому півріччі до 37 % (у першій половині 2024 року було 43 %).

Усього ж кількість проданих бензинових авто склала близько 12,2 тисячі одиниць.

Натомість частка гібридних машин зросла до 26,5 %, а електромобілів — до 16,9 %.

Найпопулярніші моделі за типом живлення розподіляються таким чином:

бензинові: Hyundai Tucson

дизельні: Renault Duster

гібридні: Toyota RAV‑4

електромобілі: BYD Song Plus EV

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