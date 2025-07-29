Топ-10 найпопулярніших в Україні моделей авто: рейтинг продажів першого півріччя 2025

Фото Facebook Попри війну українці продовжують оновлювати свої авто, а дехто купує “первістка”. Скільки автомобілів придбали за перше півріччя 2025 року в Україні і яким моделям віддають перевагу — статистика у матеріалі. Рейтинг марок авто, які вподобали українці у першому півріччі 2025 року За перші шість місяців 2025 року в Україні купили приблизно 34 000 нових легкових авто, причому абсолютна їхня більшість — 97% — це імпортовані машини. Очолив рейтинг моделей компактний кросовер Renault Duster — його було продано 2480 одиниць, тож саме цю марку визнали такою, що має найбільший попит. Читати на тему Документи на авто без черг: як Дія спрощує заміну техпаспорта Відтепер українські водії можуть замінити техпаспорт на свій автомобіль швидко та зручно, прямо у застосунку Дія, без потреби відвідувати сервісні центри. Загалом ТОП-10 виглядає так: RENAULT Duster — 2480 TOYOTA RAV-4 — 1668 HYUNDAI Tucson — 995 TOYOTA Land Cruiser Prado — 993 BYD Song Plus — 982 VOLKSWAGEN ID.Unyx — 830 SKODA Kodiaq — 827 SKODA Octavia — 778 MAZDA CX5 — 731 VOLKSWAGEN Touareg — 707 Цікаво, що хоча бензинові автомобілі все ще залишаються у фаворитах, але їхня частка серед усіх нових легковиків поступово знижується: у попередньому півріччі до 37 % (у першій половині 2024 року було 43 %). Усього ж кількість проданих бензинових авто склала близько 12,2 тисячі одиниць. Натомість частка гібридних машин зросла до 26,5 %, а електромобілів — до 16,9 %. Найпопулярніші моделі за типом живлення розподіляються таким чином: бензинові: Hyundai Tucson дизельні: Renault Duster гібридні: Toyota RAV‑4 електромобілі: BYD Song Plus EV Читай також, як переоформити машину через Дію: що для цього треба, на які авто поширюється можливість і як це зробити, даємо покрокову інструкцію. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Автомобілі Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter