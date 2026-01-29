Для тебе Новини

Жителі Троєщини влаштовують мітинги проти відключень світла: у ДТЕК відповіли

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 29 Січня 2026, 11:30 2 хв.
дтек звернення до троєщини
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь