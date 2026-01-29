Жителі Троєщини влаштовують мітинги проти відключень світла: у ДТЕК відповіли

Ситуація з енергопостачанням на київській Троєщині досягла критичної точки, що змусило мешканців району вдатися до радикальних заходів і перекрити дороги.
У відповідь на ці події компанія ДТЕК виступила з офіційною заявою, у якій закликала містян не перешкоджати роботі фахівців, оскільки мітинги та блокування транспортних артерій лише сповільнюють пересування ремонтних бригад і відтерміновують відновлення світла.
Що говорять в ДТЕК про перекриття доріг
Головною причиною колапсу є відсутність централізованого теплопостачання, через що мешканці змушені масово використовувати обігрівачі та інші потужні прилади. Електричні мережі району не розраховані на таке колосальне навантаження, що призводить до системного виходу обладнання з ладу та постійного перегорання підземних кабелів.
Тільки за останній тиждень на підстанціях Троєщини було зафіксовано 26 серйозних аварій, усунення яких у деяких випадках потребує до двох діб безперервної роботи. У компанії наголошують, що всі доступні сили наразі пріоритетно спрямовані на цей напрямок, а енергетики працюють цілодобово без відпочинку.
ДТЕК звертається до мешканців району та всіх киян із проханням використовувати енергомісткі прилади по черзі, адже це наразі є критично важливим для збереження цілісності мережі.
Попри складність ситуації та справедливе невдоволення відсутністю тепла, в компанії застерігають: блокування доріг не пришвидшує ремонт, а навпаки — позбавляє енергетиків змоги оперативно реагувати на нові виклики та повертати світло в оселі.
