В Україні запустили освітню платформу для кримців — які курси вже доступні

Міністерство освіти і науки України повідомило про запуск спеціалізованої освітньо-інформаційної платформи, орієнтованої на мешканців тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Як зазначається у повідомленні відомства, головна мета проекту — надати актуальну інформацію про доступні можливості української освіти, незалежно від поточного місця перебування.

Очікується, що ресурс також стане корисним для жителів інших тимчасово окупованих територій України.

Веб-сайт платформи, що розміщений за адресою, містить різноманітні матеріали, розраховані на дітей, їхніх батьків та педагогічних працівників.

На платформі представлено широкий спектр інформації, зокрема:

Деталі щодо отримання загальної середньої, професійної та вищої освіти для учнів з тимчасово окупованих територій.

Доступ до різноманітних навчальних програм та онлайн-курсів.

Корисні ресурси для вивчення української та кримськотатарської мов.

Інформація про підготовку до різноманітних іспитів.

Роз’яснення щодо процедури визнання результатів навчання, отриманих на тимчасово окупованих територіях.

Можливості для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях після їх звільнення.

У Міносвіти підкреслили динамічність платформи, зазначивши, що її розділи будуть регулярно оновлюватися з урахуванням змін у законодавстві, державної політики та рекомендацій уповноважених органів.

Команда проекту постійно працює над додаванням нових матеріалів, інструкцій, актуальних можливостей та корисних ресурсів для користувачів.

Ініціатива зі створення освітньої платформи стала результатом співпраці Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерства освіти і науки України, Державної установи Український інститут розвитку освіти, громадської організації Центр громадянської просвіти Альменда та Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE).

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