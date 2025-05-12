Освіта

В Україні запустили освітню платформу для кримців — які курси вже доступні

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Травня 2025, 08:00
В Україні запустили освітню платформу для кримців — які курси вже доступні
Фото Pexels
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