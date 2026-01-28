В Деснянському районі Києва школи не мають потужних генераторів — очільник РДА

Станом на 26 січня у жодній школі Деснянського району Києва немає потужного генератора, який необхідний для повноцінного облаштування пункту обігріву — детальніше в нашому матеріалі.

В Деснянському районі Києва немає потужних генераторів у школах

Керівник районної адміністрації Максим Бахматов в інтерв’ю hromadske зазначив:

Якщо створювати зі школи повноцінний пункт обігріву, потрібен великий генератор: щоб забезпечити світло, тепло, приготування їжі й інші потреби. Таких у нас зараз немає.

Крім того, він додав, що у Шевченківському районі є школи з генераторами на 200 кВт, водночас у закладах Деснянського району є лише невеликі генератори на 5-7 кВт.

Також він додав, що керівництвом писали всі листи, які треба і не треба, з проханням надати їм такі генератори, однак їх не дають — лише на одну з поліклінік його знайшли.

