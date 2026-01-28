В Деснянском районе Киева у школы нет мощных генераторов — руководитель РГА

По состоянию на 26 января ни в одной школе Деснянского района Киева нет мощного генератора, необходимого для полноценного обустройства пункта обогрева — подробнее в нашем материале.

В Деснянском районе Киева нет мощных генераторов в школах

Руководитель районной администрации Максим Бахматов в интервью hromadske отметил:

Если создавать из школы полноценный пункт обогрева, требуется большой генератор: чтобы обеспечить свет, тепло, приготовление пищи и другие потребности. Таких у нас сейчас нет.

Кроме того, он добавил, что в Шевченковском районе есть школы с генераторами на 200 кВт, в то же время в заведениях Деснянского района есть только небольшие генераторы на 5-7 кВт.

Также он добавил, что руководством писали все письма, которые нужно и не нужно, с просьбой предоставить им такие генераторы, однако их не дают — только на одну из поликлиник его нашли.

