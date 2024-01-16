Економія

Податок на нерухомість 2024: кому потрібно платити та яка сума

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Січня 2024, 16:15
житло
Фото: Unsplash

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