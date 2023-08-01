Кожен вартий уваги та любові. Як підвищити самооцінку — прості способи, які допоможуть у моменти відчаю

Часто суспільство нав’язує нам комплекси та низьку самооцінку. Це впливає на наш настрій, моральний стан та взагалі руйнує бажання творити, розвиватися.
Це можуть бути образи у школі, жарти в колективі чи просто навіювання “ідеальності” з усіх боків.
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як підвищити самооцінку та стати більш упевненим(-ою) в собі.
Адекватна самооцінка важлива. Кожен має знати свої сильні та слабкі сторони, це допомагає розвиватися та працювати над собою. Мати слабкі сторони — нормально. Однак не всі можуть про це знати або спокійно приймати це.
У сучасному суспільстві є (не)прихована боротьба — за статусність, красу, майно тощо. І якщо в когось немає чогось, він/вона може стати об’єктом критики, насмішок чи навіть жалю.
Важливо любити себе таким(-ою), як ти є. А також не намагатись комусь щось довести заради сумнівної мети. Ці прості правила допоможуть тобі підвищити самооцінку та прийняти себе.
Фото: Unsplash
І найважливіше, цінуй себе не за щось конкретне, а насамперед за те, що ти є. Кожен з нас вартий любові, уваги та гідного ставлення. Просто не кожен це усвідомлює.
Раніше ми розповідали, які існують міфи про самооцінку людей.
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