Кожен вартий уваги та любові. Як підвищити самооцінку — прості способи, які допоможуть у моменти відчаю

Часто суспільство нав’язує нам комплекси та низьку самооцінку. Це впливає на наш настрій, моральний стан та взагалі руйнує бажання творити, розвиватися.

Це можуть бути образи у школі, жарти в колективі чи просто навіювання “ідеальності” з усіх боків.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як підвищити самооцінку та стати більш упевненим(-ою) в собі.

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Як підвищити самооцінку: способи, як стати більш упевненим(-ою) у собі

Адекватна самооцінка важлива. Кожен має знати свої сильні та слабкі сторони, це допомагає розвиватися та працювати над собою. Мати слабкі сторони — нормально. Однак не всі можуть про це знати або спокійно приймати це.

У сучасному суспільстві є (не)прихована боротьба — за статусність, красу, майно тощо. І якщо в когось немає чогось, він/вона може стати об’єктом критики, насмішок чи навіть жалю.

Важливо любити себе таким(-ою), як ти є. А також не намагатись комусь щось довести заради сумнівної мети. Ці прості правила допоможуть тобі підвищити самооцінку та прийняти себе.

Став досяжні цілі. Це надважливо. Коли ти виконуватимеш кілька простих цілей на день чи місяць, це впливатиме на твій настрій, самопочуття та енергію. Натомість недосяжні цілі закладатимуть негативні думки, знецінюватимуть усі дії. Наприклад, постав ціль — прочитати одну книгу за місяць. Коли все вийде, ти радітимеш, що досягнув(-ла) цього.

Це надважливо. Коли ти виконуватимеш кілька простих цілей на день чи місяць, це впливатиме на твій настрій, самопочуття та енергію. Натомість недосяжні цілі закладатимуть негативні думки, знецінюватимуть усі дії. Наприклад, постав ціль — прочитати одну книгу за місяць. Коли все вийде, ти радітимеш, що досягнув(-ла) цього. Не порівнюй себе з іншими. Звичка, яка часто демотивує. У кожного різні сильні та слабкі сторони — хтось швидко працює, а хтось має гарну фігуру, комусь вдається усе запам’ятовувати без записника, хтось має власний корабель. Порівнювати можна тільки себе — яким(-ою) ти був(-ла) місяць, рік, десять років тому.

Звичка, яка часто демотивує. У кожного різні сильні та слабкі сторони — хтось швидко працює, а хтось має гарну фігуру, комусь вдається усе запам’ятовувати без записника, хтось має власний корабель. Порівнювати можна тільки себе — яким(-ою) ти був(-ла) місяць, рік, десять років тому. Хвали себе за кожен маленький чи великий крок до мети. Це може бути маленький подарунок чи вихідний. Це також підвищує самооцінку.

Це може бути маленький подарунок чи вихідний. Це також підвищує самооцінку. Визнай та випиши сильні та слабкі сторони. Це допоможе побачити, над чим слід попрацювати, а ще наштовхне на ідеї, як це зробити.

Переглянь своє оточення. Часто на нашу самооцінку впливають люди, що навколо нас. Можливо, хтось із них не зовсім щирий, не бажає тобі найкращого чи навіть нав’язує комплекси? З такими людьми слід усе обговорити чи попрощатися.

Знайди те, що дарує радість. Нове хобі чи корисна справа може підвищувати не тільки настрій, а й самооцінку. Може виявитися, що в тебе є прихований талант до малювання чи катання на конях, або до чогось іншого. Відкривай себе.

Нове хобі чи корисна справа може підвищувати не тільки настрій, а й самооцінку. Може виявитися, що в тебе є прихований талант до малювання чи катання на конях, або до чогось іншого. Відкривай себе. Доглядай за собою. Добре спи, харчуйся, позбувайся шкідливих звичок та набувай корисні! До догляду можна додати час наодинці, дбайливе ставлення до себе.

Добре спи, харчуйся, позбувайся шкідливих звичок та набувай корисні! До догляду можна додати час наодинці, дбайливе ставлення до себе. Заведи щоденник вдячності. Там можна прописувати, що чудового сталося цього дня, що нове ти для себе відкрив(-ла), свої думки. Так ти зрозумієш себе та свої потреби.

Спробуй благодійність. Інколи допомога іншим лікує і нас. Волонтерство допоможе усвідомити, що в цьому світі багатьом з нас потрібна допомога. Вона необов’язково має бути фінансовою.

Інколи допомога іншим лікує і нас. Волонтерство допоможе усвідомити, що в цьому світі багатьом з нас потрібна допомога. Вона необов’язково має бути фінансовою. Ігноруй неконструктивну критику. Якщо хтось каже тобі образливі речі, попроси аргументувати їх. А потім поясни, що це завдає тобі дискомфорту та є неприємним. Можливо, тобі вдасться позбутися “булерів” таким чином. Не сприймай близько до серця те, що не можуть обґрунтувати.

І найважливіше, цінуй себе не за щось конкретне, а насамперед за те, що ти є. Кожен з нас вартий любові, уваги та гідного ставлення. Просто не кожен це усвідомлює.

Раніше ми розповідали, які існують міфи про самооцінку людей.

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