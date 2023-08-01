Каждый заслуживает внимания и любви. Как повысить самооценку — простые способы, которые помогут в моменты отчаяния

Часто общество навязывает нам комплексы и низкую самооценку. Это влияет на наше настроение, моральное состояние и разрушает желание творить, развиваться.

Это могут быть обиды в школе, шутки в коллективе или просто внушение “идеальности” со всех сторон.

В нашем материале ты узнаешь, как повысить самооценку и стать более уверенным(-ой) в себе.

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Как повысить самооценку: способы, как стать более уверенным(-ой) в себе

Адекватная самооценка — важна. Каждый должен знать свои сильные и слабые стороны, это помогает развиваться и работать над собой. Иметь слабые стороны — нормально. Однако не все могут это знать или спокойно принимать это.

В современном обществе есть (не)скрытая борьба — за статусность, красоту, имущество и так далее. И если у кого-то нет чего-то, он/она может стать объектом критики, насмешек или даже жалости.

Важно любить себя таким(-ой), как ты есть. А также не стараться кому-то что-то доказать ради сомнительной цели. Эти простые правила помогут тебе повысить самооценку и принять себя.

Ставь достижимые цели. Это очень важно. Когда ты будешь выполнять несколько простых целей в день или месяц, это будет влиять на твое настроение, самочувствие и энергию. В то же время недостижимые цели будут закладывать негативные мысли, обесценивать все действия. Например, поставь цель — прочитать одну книгу за месяц. Когда все получится, ты будешь радоваться, что достиг(-ла) этого.

Это очень важно. Когда ты будешь выполнять несколько простых целей в день или месяц, это будет влиять на твое настроение, самочувствие и энергию. В то же время недостижимые цели будут закладывать негативные мысли, обесценивать все действия. Например, поставь цель — прочитать одну книгу за месяц. Когда все получится, ты будешь радоваться, что достиг(-ла) этого. Не сравнивай себя с другими. Привычка, которая часто демотивирует. У каждого разные сильные и слабые стороны — кто-то быстро работает, а кто-то имеет красивую фигуру, кому-то удается все запоминать без записной книжки, кто-то имеет собственный корабль. Сравнивать можно только себя — каким(-ой) ты был(-а) месяц, год, десять лет назад.

Привычка, которая часто демотивирует. У каждого разные сильные и слабые стороны — кто-то быстро работает, а кто-то имеет красивую фигуру, кому-то удается все запоминать без записной книжки, кто-то имеет собственный корабль. Сравнивать можно только себя — каким(-ой) ты был(-а) месяц, год, десять лет назад. Хвали себя за каждый маленький или большой шаг к цели. Это может быть небольшой подарок или выходной. Это тоже повышает самооценку.

Это может быть небольшой подарок или выходной. Это тоже повышает самооценку. Признай и выпиши сильные и слабые стороны. Это поможет увидеть, над чем следует поработать, а еще натолкнет на идеи, как это сделать.

Пересмотри свое окружение. Часто на нашу самооценку влияют люди, которые нас окружают. Может, кто-то из них не совсем искренний, не желает тебе лучшего или даже навязывает комплексы? С такими людьми следует все обсудить или попрощаться.

Найди то, что дарит радость. Новое хобби или полезное дело может повышать не только настроение, но и самооценку. Может оказаться, что у тебя есть скрытый талант к рисованию или катанию на лошадях или к чему-то другому. Открывай себя.

Новое хобби или полезное дело может повышать не только настроение, но и самооценку. Может оказаться, что у тебя есть скрытый талант к рисованию или катанию на лошадях или к чему-то другому. Открывай себя. Ухаживай за собой. Хорошо спи, питайся, избавляйся от вредных привычек и приобретай полезные! К уходу можно добавить время наедине, бережное отношение к себе.

Хорошо спи, питайся, избавляйся от вредных привычек и приобретай полезные! К уходу можно добавить время наедине, бережное отношение к себе. Заведи дневник благодарности. Там можно прописывать, что хорошего случилось в этот день, что новое ты для себя открыл(-а), свои мысли. Так ты поймешь себя и потребности.

Попробуй благотворительность. Иногда помощь другим лечит и нас. Волонтерство поможет понять, что в этом мире многим из нас нужна помощь. Она необязательно должна быть финансовой.

Иногда помощь другим лечит и нас. Волонтерство поможет понять, что в этом мире многим из нас нужна помощь. Она необязательно должна быть финансовой. Игнорируй неконструктивную критику. Если кто-нибудь говорит тебе обидные вещи, попроси аргументировать их. А потом объясни, что это причиняет тебе дискомфорт и неприятно. Возможно, тебе удастся избавиться от “буллеров” таким образом. Не воспринимай близко к сердцу то, что не могут обосновать.

И самое важное, цени себя не за что-то конкретное, а прежде всего за то, что ты есть. Каждый из нас стоит любви, внимания и достойного отношения. Просто не каждый это понимает.

Раньше мы рассказывали, какие существуют мифы о самооценке людей.

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