Каждый заслуживает внимания и любви. Как повысить самооценку — простые способы, которые помогут в моменты отчаяния

Часто общество навязывает нам комплексы и низкую самооценку. Это влияет на наше настроение, моральное состояние и разрушает желание творить, развиваться.
Это могут быть обиды в школе, шутки в коллективе или просто внушение “идеальности” со всех сторон.
В нашем материале ты узнаешь, как повысить самооценку и стать более уверенным(-ой) в себе.
Адекватная самооценка — важна. Каждый должен знать свои сильные и слабые стороны, это помогает развиваться и работать над собой. Иметь слабые стороны — нормально. Однако не все могут это знать или спокойно принимать это.
В современном обществе есть (не)скрытая борьба — за статусность, красоту, имущество и так далее. И если у кого-то нет чего-то, он/она может стать объектом критики, насмешек или даже жалости.
Важно любить себя таким(-ой), как ты есть. А также не стараться кому-то что-то доказать ради сомнительной цели. Эти простые правила помогут тебе повысить самооценку и принять себя.
Фото: Unsplash
И самое важное, цени себя не за что-то конкретное, а прежде всего за то, что ты есть. Каждый из нас стоит любви, внимания и достойного отношения. Просто не каждый это понимает.
Раньше мы рассказывали, какие существуют мифы о самооценке людей.
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