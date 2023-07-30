Хочу быть, как они! Почему люди создают себе кумиров и чем это может быть опасно

Наверное, каждому из нас нравится какая-то знаменитость. Нас привлекает внешность человека, черты характера, его деятельность, мы разделяем его мнения касательно тех или иных тем.

Но иногда люди сильно увлекаются кем-то, они стремятся быть похожим на своего кумира, перенимая черты поведения, привычки, стиль и т.д. Кумирами не всегда могут быть звезды, а кто-то из близкого окружения, на кого ты хотел(-а) бы быть похожим(-ей).

Вікна поговорили с психологом Мариной Диденко о том, почему люди создают себе кумиров и нормально ли это.

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Почему люди следуют чьему-то примеру

Психолог объясняет, что желание следовать примеру и иметь кумиров отражает сложный микс психологических факторов в человеческом поведении, это наш ориентир и пример в процессе осуществления жизнедеятельности.

— В процессе развития и взросления одним из способов получения опыта является процесс подражания поведению и действиям других. Это первое, что мы делаем, будучи младенцами, копируя какие-то действия наших родителей.

В более осознанном возрасте у нас уже происходит процесс определенной идентификации. Нам важно идентифицировать себя со своей социальной группой — это создает ощущение общности и принадлежности, — говорит Марина Диденко.

Она приводит пример, что еще в детском саду мы объединяемся по интересам, игрушкам или общему желанию.

Когда человек достигает подросткового возраста, могут появиться кумиры среди известных людей или друзей, на кого хотели бы равняться.

— Мы наблюдаем за людьми, которые добились определенного успеха, имеют определенный статус, имеют то, что хотим иметь мы, и, моделируя их действия, надеемся иметь то же самое или достичь таких же результатов, — акцентирует эксперт.

По ее словам, это нормально, что человек хочет следовать чьему-то примеру. Это может быть даже полезно, если человек находит баланс между имитацией положительных черт и сохранением своей уникальности и самоидентичности. Ведь пример другого может вдохновлять и давать ориентиры.

Почему некоторые люди перенимают внешность кумиров

Бывает так, что люди окрашивают волосы в цвет своего кумира, делают такую же стрижку, покупают идентичную или похожую одежду. Некоторые даже могут лечь под скальпель, что сделать похожие черты лица. Психолог говорит, что это явление известно как “имитация”.

— Для некоторых это может быть способом выражения своей привязанности или увлечения определенной личностью, а также стремлением повысить самооценку, способом убедиться в собственной привлекательности.

Но, как правило, это может свидетельствовать о низкой самооценке, проявлении определенной телесной дисфории и симптомах других психических состояний, — комментирует Марина Диденко.

Чем опасно примерять на себя чужую личность

Психолог говорит, что сильное подражание чьей-то личности может привести к потере собственной идентичности, конфликтам во взаимоотношениях с другими людьми, а также к психологическим проблемам и стрессу.

— Человек может потерять контакт со своими потребностями и ценностями, соответственно, и с собой.

Каждая личность уникальна, когда мы пытаемся примерить чужой характер, поведение, можем потерять свою собственную идентичность, — объясняет она.

Эксперт говорит, что, возможно, в таком случае есть связь с детскими травмами, но мы никогда нельзя утверждать на 100%.

— Детские травмы могут оказывать существенное влияние на формирование личности и самоидентификацию. Если ребенок пережил травматические события, он может пытаться вырваться из своей реальности и искать способ защититься от боли или потери, скрывая свою подлинную личность.

Стремление примерить чужой образ может стать механизмом защиты, позволяя ребенку уйти от боли или создать облик “идеального” себя, чтобы избежать дополнительных травматических событий или отвержения социумом.

Однако это может стать опасным путем развития, поскольку сокрытие настоящих эмоций и потребностей может привести к серьезным проблемам в будущем, — говорит психолог.

Нужно ли поддерживать или останавливать человека, когда замечаешь такую проблему

Марина Диденко отмечает, что каждая ситуация уникальна, поэтому и реакция, и действия будут зависеть от контекста и близости твоих отношений с человеком.

— Если человек открыт к диалогу, готов воспринимать и слушать, можно проговорить, почему именно он испытывает такую потребность — быть похожим на кого-то или соответствовать идеалу. Проговорить о положительных и негативных последствиях такого поведения. Подчеркните значимые и ценные качества, которыми он обладает уникально для себя.

Но если ситуация выходит из-под контроля личности, рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет обеспечить индивидуальный подход, помочь понять причины и выявить пути преодоления такой ситуации.

Некоторые люди подстраиваются под других, ведь боятся чужого мнения о собственных предпочтениях, желаниях, предложениях и т.д. Иногда даже в спорах приходится принимать сторону, с которой не согласен(а), чтобы не отличаться. Ранее мы рассказывали о феномене собственного мнения: когда оно нужно и как сформировать.

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