Сколько людей, столько и мнений? Феномен собственного мнения: почему оно не всегда наше и не всегда нужно

Сколько людей, столько и мнений. По крайней мере, мы привыкли так считать. На самом деле далеко не каждый имеет свое мнение, зато имеет чувство святой обязанности сказать хоть что-то.

История запомнила, что такая тенденция не всегда ведет к добру. Из-за конфликта взглядов и неумения принимать суждения других начинались войны, заканчивалась любовь и дружба, распадались семьи и т.д.

В этом аспекте мысли действительно превращались в движущую и стихийную силу. Они кочевали из уст в уста, словно в игре наперегонки. Побеждала та, которая понравилась большинству.

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Особенно это касается резонансных или чувствительных тем о религии, политике, воспитанию детей. Каждый хочет быть услышанным и производить впечатление умного человека.

Но что если секунду постоять, представить перед собой океан, и подумать, какой процент всего, о чем мы говорим, действительно наше?

Сегодня мы расскажем, почему люди испытывают такое сильное влечение к выражению собственного мнения и связано ли это с желанием самоутвердиться.

А также, как проверить, действительно ли мнение принадлежит тебе и не ссориться с человеком, с которым не совпадают взгляды. С этими вопросами помогла разобраться психотерапевт Яна Алаверанова.

Feel the difference: собственное мнение или желание высказаться

Часто в дискуссии или обсуждении определенной резонансной темы нами руководит совсем не сложившееся мнение, а простое желание высказаться.

Каждый хочет быть услышанным, чувствовать себя экспертом, пусть даже высказанные суждения — ретрансляция услышанного из других уст.

Психотерапевт утверждает, что формировать собственное мнение и иметь желание высказаться на любую тему — не одно и то же.

Если ты не успел(-а) разобраться в ситуации, не обладаешь проверенной информацией, нет экспертизы в теме — это может свидетельствовать о простом желании высказаться.

Управлять таким желанием может превосходство или тщеславие, желание самоутвердиться, “хайпануть” на резонансном событии, но это точно не о способности самостоятельно мыслить, — говорит Яна Алаверанова.

А вот желание глубоко разбираться в теме, анализировать и сопоставлять информацию, делать собственные выводы — признак человека с высоким интеллектом, хорошо развитым критическим мышлением и самосознанием.

Это и есть аспекты, свидетельствующие, что ты формируешь собственное мнение. К сожалению, иногда на такой глубокий анализ и исследование не хватает ни ресурса, ни времени, ни сил.

Поэтому эксперт отмечает, что большинство просто воспроизводит усвоенные в детстве или популярные в этот момент нарративы, считая эти автоматические или внушенные стереотипы собственной точкой зрения.

А она точно моя? Когда собственное мнение необходимо и как проверить его авторство

Для формирования своего мнения нужно время, желание и интеллектуальные усилия. А главное — понимание, какое место это событие занимает в жизни и есть ли оно в приоритете. Так что часто тратить большое количество ресурса нерелевантно.

Но есть темы, в которых все же должно быть сформировано мнение. Это касается жизненно важных вопросов. Иначе человеку трудно определиться: чего он хочет, куда идет, кому должен верить и что выбрать.

Мое или навязанное: как проверить

Часто мы не замечаем, как мы начинаем жить жизнью, ожиданиями и мечтами других. Все потому, что в социуме удивительно легко увлечься чужими мыслями, а еще проще их навязать.

Психотерапевт поделилась очень простым способом проверить, твоя это точка зрения или навязана: спрашивай себя, откуда ты это знаешь. Делай так всякий раз, когда хочешь высказаться.

Ответы: это же очевидно, все так считают, все нормальные люди это знают, где-то услышал(-ла), прочитала(-ла), блогер сказал(-ла) свидетельствуют, что информация усвоена автоматически и это не твое сформированное мнение.

В чем коварство собственного мнения

Люди бывают настолько уверены, что их точка зрения единственно правильная, что готовы ее отстаивать до последнего. Даже если это рушит отношения, репутацию или жизнь.

Ирония в том, что не каждый может сказать на чем, кроме эмоций, сообщений в соцсетях и ощущения очевидности основывается суждение. Так что даже не предполагает, что оно может быть ошибочным.

Помни, собственный опыт — не всегда лучший помощник, потому что часто делает нас необъективными и сужает мировоззрение, — говорит эксперт.

Чтобы сформировать объективное мнение, сопоставляй данные, ищи проверенную информацию. Кроме того, очень осторожно относись ко всему, что вызывает сильную эмоциональную реакцию и уменьшает способность трезво мыслить.

Как принимать мнения других и не превращать дискуссию в конфликт?

У всех нас разный жизненный опыт, характеры и убеждения, поэтому вполне нормально, что взгляды иногда не совпадают. Другой человек имеет такое же право на собственное мнение, как и ты, даже если это мнение кажется совершенно неприемлемым.

Каждый имеет право на собственное мнение — а у тебя есть выбор: тратить энергию на исправление или вложить силы в собственную жизнь, — утверждает Яна Алаверанова.

Но иногда разные взгляды на определенные ситуации могут мешать. Например, если во взглядах расходятся супруги, родные или близкие друзья. Тогда устоять перед соблазном “доказать” бывает очень сложно, ведь мы видим в этом определенную выгоду.

Так, например, иногда хочется доказать: что лучше смотреть перед сном, какой вид досуга выбирать, какую музыку слушать и кто готовит завтрак.

Разногласия могут быть серьезными и касаться воспитания детей, образа жизни, религии или политики.

Какими бы они ни были, помни: давление, высмеивание, обвинения, манипуляции, попытки убедить и т.д., вызывают у собеседника коктейль из злобы и возмущения, а это только подтверждает уверенность в собственной правоте.

Итак, если тебе действительно важны эти отношения, попробуй понять другую точку зрения: ставь уточняющие вопросы и проверяй, правильно ли понял(-а) сказанное.

Иногда понимание того, как именно человек пришел к выводам о спорном вопросе, сразу нивелирует желание конфликтовать и что-то доказывать.

Признаю, что у меня нет собственной точки зрения: как поддерживать разговор

Чтобы иметь свое мнение, нужно вложить много времени и ресурса. Это не всегда того стоит, так что нормально не иметь его вообще. Это не делает тебя худшим человеком: менее эрудированным, образованным и т.д.

Также это не значит, что ті не сможешь поддержать разговор. У тебя всегда есть эмоции и чувства, которые возникают в ответ на события или ситуацию.

Ты можешь ощущать боль или страх, быть ошеломленным(-ой) или возмущенным(-ой). Когда переполняют эмоции, рационально мыслить невозможно, а для формирования своей точки зрения нужна холодная голова.

Так что лучше говорить о своих эмоциях. В разговоре с другими можно разделять их чувства, сопереживать пострадавшим. Таким образом, можно легко оставаться в контакте и поддерживать разговор.

Если на тебя давят с требованием немедленно высказать свое мнение, смеются, что ты не спешишь с выводами или не действуешь под влиянием эмоций — это манипуляция.

На это можно спокойно ответить, что у тебя пока недостаточно информации и нужно время, чтобы во всем разобраться.

Иногда дискуссии и конфликты могут переходить в плоскость личных оскорблений. Как правильно защищать свои границы, читай в материале.

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