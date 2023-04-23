Высокая самооценка — нарцисс, низкая — неуверенный. Рассказываем пять мифов о самооценке человека

Самооценка — это один из важных аспектов, который может влиять на качество жизни, общее состояние, уверенность. От нашей самооценки действительно зависит немало. Но вокруг нее существует много мифов, которые могут препятствовать объективной оценке собственной личности.

Поэтому предлагаем разобраться в мифах, которые существуют вокруг самооценки человека. Подробнее об этом рассказала психолог Анастасия Сухорукова для Telegram-канала Психологічна підтримка.

Пять мифов про самооценку

Завышенная оценка — признак нарциссизма

Нередко высокую самооценку человека могут спутать с нарциссизмом или тщеславием, которую воспринимают только как негативную черту характера. Но на самом деле это не совсем так.

Если смотреть на самооценку как на отношение к себе, высокая самооценка подразумевает положительное отношение к себе и принятие себя целиком и без условий.

То есть, высокая самооценка — это о признании собственных достижений и адекватном восприятии своих недостатков.

Самооценка — это нечто врожденное

На самом деле это вообще не так. Люди не рождаются сразу с высокой или низкой самооценкой. Она способна меняться в разные периоды жизни.

На это могут влиять разные факторы: отношения с близкими людьми, окружение, успехи в ежедневных делах, общее самочувствие.

Самооценка может меняться, независимо о желания человека. В то же время она может корректироваться в моменты, когда мы работаем над собой и избавляемся от ложных убеждений о себе.

Уверенность человека в себе зависит от самооценки

Анастасия Сухорукова отмечает, что нередко неуверенных в себе могут автоматически причислить к людям с низкой самооценкой. Но на самом деле, неуверенность человека прежде всего предполагает неустойчивое отношение к себе.

А что касается самооценки, она может зависеть от окружения и обстоятельств. Например, можно прекрасно чувствовать себя в одной ситуации и плохо в другой. И это вполне нормально, что при определенных обстоятельствах ты можешь сомневаться в себе.

Самооценка человека зависит от восприятия окружающих

Считается: если окружение поддерживает человека, то его самооценка повысится. И действительно, доля правды в этом присутствует. Но стоит помнить, что наши потребности принадлежат только нам.

Если человек хочет чувствовать себя лучше рядом с другими, ему прежде всего стоит быть внимательным к своим потребностям и желаниям, границам и отношениям.

Но прежде всего, не стоит забывать, что именно ты самый важный человек в своей жизни, а важнейшие отношения должны быть построены именно с собой.

Высокая самооценка порождает эгоизм

Но на самом деле, как отмечает психолог, в здоровом эгоизме нет ничего плохого. И обычно все наоборот — деструктивные проявления эгоизма присущи именно людям с низкой самооценкой. Это объясняют тем, что когда для человека важна оценка окружающих — он сомневается в том, как его принимает общество и требует подтверждения этому от других.

Именно это и воспринимается как нездоровый эгоизм, как будто окружающие люди должны убеждать и подпитывать самооценку другого.

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