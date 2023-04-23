Психологія

Висока самооцінка — нарцис, низька — невпевнений. Розповідаємо п’ять міфів про самооцінку людини

Діана Просяник, практикантка сайту 23 Квітня 2023, 11:00
самооцінка
Фото: Unsplash

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