Усе, що тобі потрібно знати про менторів: хто це такі, кому потрібні, як знайти та що вони роблять

Більшості з нас хочеться мати наставника по життю. Він міг би поділитися досвідом, стати співрозмовником, допомогти дати відповіді на невирішені питання чи подолати труднощі.

Нині існує з десяток різновидів наставництва. Та сьогодні поговоримо про один з них — менторство.

Детальніше про те, хто такі ментори, яке їхнє завдання та як обрати людину з потрібним саме для тебе досвідом, пояснювало видання Наш Київ.

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Хто такий ментор

Ментор — це людина, що має досвід у тій чи іншій сфері та передає свої знання і вміння іншим. Основне його завдання — передати свої знання, а як ти їх застосовуватимеш — то вже інша справа.

Той, хто переймає досвід, називається менті, — пояснює Наш Київ.

Якщо порівнювати з коучами, то ментори дають прямі поради, що базуються на власній експертизі. На противагу консалтингу, що дає змогу виявляти проблему та отримати готове рішення, менторство допомагає здобути знання чи навички в обраній сфері, які вже застосовували у подібних ситуаціях.

Види менторів

Менторів поділяють:

За компетенцією у певній сфері. Наприклад, маркетинг, ІТ, фінанси, дизайн тощо.

На індивідуальних та бізнес-менторів. У першому випадку вони допомагають вирішити особистий запит особи та працюють індивідуально. Щодо другого — працюють з групою людей або цілою компанією.

Зворотнє менторство. Це відбувається у тих ситуаціях, коли ментор і менті мають приблизно однаковий за тривалістю досвід, але обмінюються унікальними вміннями та знаннями.

Що робить ментор

Як уже зазначалося раніше, основне завдання ментора — поділитися своїми знаннями та досвідом. Та окрім цього він може:

Ділитися професійними порадами.

Рекомендувати курси, книги тощо.

Знайомити тебе з іншими представниками сфери.

Допомагати планувати подальші дії для реалізації заданої цілі.

Водночас ментор своїм прикладом може надихати та мотивувати.

Чи потрібен тобі ментор

Дуже часто буває складно самостійно з’ясувати, який вид наставництва потрібен тобі. Тож що обрати: менторство, консалтинг, коучинг чи взагалі щось інше?

Щоб це зрозуміти, варто задати собі кілька запитань:

Яка в тебе проблема та мета? Як швидко тобі потрібне рішення? Чого не вистачає тобі для того, щоб розв’язати проблему самотужки?

Ці запитання допоможуть визначити вектор майбутньої роботи зі спеціалістом або, навпаки, стануть маячком, що варто пригальмувати.

Оскільки можливо, що у твоєму випадку не потрібна жодна допомога чи вона буде неефективною через розмитий фокус проблеми.

Як отримати максимум ефективності від менторства

Якщо ти вирішив(-ла) звернутися по допомогу до ментора, варто поставитись до цього відповідально.

Перед зверненням варто:

Правильно сформулювати запит, з яким звертаєшся по допомогу.

Чітко описати проблеми.

Вказати свою мету.

Розповісти про очікування від сесії.

Також можеш додати посилання на свої профілі у соцмережах, сайт чи попередні доробки. І якщо, на твою думку, ментору варто знати якісь деталі — розкажи про них.

Сформулювавши та підготувавшись до зустрічі, можеш звертатися до наставника.

Як обрати ментора та хто ним може бути

Ментором може стати друг, колега, керівник на роботі, що вже мають досвід у цій сфері. Також це може бути ще не знайома тобі людина.

Її можна знайти на профільних курсах та заходах, у професійній спільноті, на спеціальних сайтах для пошуку наставника чи за рекомендаціями друзів.

Для хорошого ментора буває недостатньо професійних знань, оскільки потрібно їх ще й доступно передати іншому. А тут уже йдеться про навички спілкування.

— Ти можеш дуже чітко розуміти свою експертизу, але погано розказати про це. Чи, навпаки, вбити будь-яку мотивацію людини, просто не так давши відгук, — пояснює засновник платформи Ментори в тилу Артур Федоренко.

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